Martin O'Neill zeigt Respekt vor ÖFB-Team

O'Neill lobte die hohe Qualität der ÖFB-Truppe

Vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag im Wiener Happel-Stadion hat Irlands Fußball-Teamchef Martin O'Neill großen Respekt vor der österreichischen Nationalmannschaft gezeigt. Die Auswahl von Marcel Koller verfüge nach wie vor über hohe Qualität, daran ändere auch die verkorkste EM nichts, betonte der 64-Jährige am Freitagabend in Wien.

"Die Österreicher waren zwar nach der EM sehr enttäuscht, aber man darf nicht vergessen, dass sie gegen den späteren Europameister ein Unentschieden geholt haben", sagte O'Neill mit Verweis auf das 0:0 des ÖFB-Teams in Paris gegen Portugal. Außerdem sei Österreichs Niederlage im Oktober gegen Serbien "nicht das Ende der Welt", sagte O'Neill. "Und ihr Auswärtssieg gegen Georgien könnte sich noch als sehr wichtig herausstellen."

Selbst bei einem irischen Sieg wären die ÖFB-Chancen auf eine WM-Teilnahme laut O'Neill noch intakt. "Eine Niederlage wäre nicht das Ende für Österreich, danach ist noch ein langer Weg zu gehen."

Dieser Meinung schloss sich auch Kapitän Seamus Coleman an, der sich im Everton-Dress in der englischen Premier League schon einige harte Duelle mit Stoke-Profi Marko Arnautovic lieferte. "Er ist ein sehr starker Spieler", meinte der Rechtsverteidiger und bezeichnete David Alaba als "Weltklasse".

Mehr dazu:

>> O'Neill sieht Österreich unter Zugzwang

apa