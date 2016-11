Frankreich dreht Partie gegen Schweden

Dank der Tore von Paul Pogba (re.) und Dimitri Payet schlägt Frankreich Schweden mit 2:1

Die französische Nationalmannschaft hat kurz vor dem Jahrestag des Terrors von Paris das Topspiel gegen Schweden gewonnen. Die Equipe tricolore bezwang die Skandinavier an einem emotionalen Freitagabend in Saint-Denis nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 und zog damit in der WM-Qualifikation davon.

Paul Pogba (58.) und Dimitri Payet (65.) trafen für den Weltmeister von 1998, der in Gruppe A mit zehn Punkten nun klar vor den zuvor ungeschlagenen Schweden liegt, die weiter bei sieben Zählern halten. Dabei waren die Nordeuropäer durch Emil Forsberg (54.) zunächst sogar in Führung gegangen. Auf Platz drei folgen die Niederlande mit vier Zählern.

C'était dur, mais le travail est fait ! Cette 1re place, elle est à nous et elle doit le rester! 👏#FRASUE #FiersdetreBleus 🇫🇷 #CM2018 pic.twitter.com/nUlXXk2k19 — Equipe de France (@equipedefrance) 11. November 2016

Vor Anpfiff hatte es zunächst eine Schweigeminute für die 130 Opfer der Anschläge von 13. November 2015 gegeben, auf der Tribüne nahn Frankreichs Präsident Francois Hollande Platz. 2015 waren im Vorlauf des Spiels zwischen Frankreich und Deutschland in Stadionnähe vier Menschen gestorben, darunter zwei Selbstmordattentäter.

"Das wird Teil unserer Geschichte bleiben", hatte Frankreichs Teamchef Didier Deschamps vor der Partie gesagt. Ursprünglich hatte die Begegnung exakt am Jahrestag stattfinden sollen, wurde aber um 48 Stunden vorverlegt.

red