Noten: Gnabry überragt beim Debüt

Serge Gnabry feierte ein gelungenes Debüt für die Deutsche Nationalmannschaft

Das war eindeutig! Erwartungsgemäß hatte die Deutsche Nationalmannschaft mit dem Fußball-Zwerg San Marino keine Probleme und setzte sich hochverdient mit 8:0 durch. Herausragend dabei war Debütant Serge Gnabry. Die Noten zum Spiel.

Tor

Marc-André ter Stegen: Das neunte Länderspiel des Barcelona-Schlussmannes war ohne Zweifel sein einfachstes. Erster Ballkontakt in der 13. Minute, nicht einmal ernsthaft geprüft. Leider akut erkältungsgefährdet aufgrund der Beschäftigungslosigkeit im Regen von San Marino. Note: 3,5

Abwehr

Jonas Hector: Doppelpack des Kölners am 11.11., da wirst du jeck! War defensiv so gut wie gar nicht gefordert, beackerte die linke Außenbahn somit fast durchgehend in des Gegners Hälfte. Markierte seinen ersten Treffer aus klassischer Mittelstürmerposition (32.). Abgesehen von den Toren aber wenige offensive Akzente, einige Unkonzentriertheiten bei Flanken und Eckbällen. Note: 2,5

Mats Hummels: Gab den Libero, sicherte bei den ununterbrochenen Vorstößen seiner Teamkollegen als Einziger hinten ab. In den wenigen Laufduellen stets auf der Höhe. Auch die seltenen Luftduelle entschied er für sich. Seine feinen Außenristpässe kamen aber nicht immer an. Note: 3

Joshua Kimmich: Im Gegensatz zu Vereinskollege Hummels häufiger mit Vorstößen. Agierte bei der Spieleröffnung eher als Sechser denn als Innenverteidiger. Defensiv ohne echte Bewährungsprobe, somit ein Boateng-Vertreter ohne ernsthafte Herausforderung. Bereitete das 4:0 durch Gnabry vor (58.). Blieb ansonsten aber sehr unauffällig. Note: 3,5

Benjamin Henrichs: Bei seinem ersten Auftritt im DFB-Trikot stand der Leverkusener gleich in der Startelf. Viele Bälle prallten an den san-marinesischen Gegenspielern ab. Versuchte sich auch dreimal mit Torabschlüssen, die ebenfalls zu ungenau waren. Gegen so einen schwachen Kontrahenten war das kein gutes Debüt des Rechtsverteidigers. Note: 4

Mittelfeld

İlkay Gündoğan: Über den Manchester-Neuzugang liefen die meisten Angriffe. Zeigte sich sehr präsent und verteilte im Mittelfeld die Bälle, hatte von den Kreativspielern die meisten Ballaktionen in der Zentrale. Schöner Chip-Ball zum 1:0 (7.), verpasste einen eigenen Treffer zum möglichen 8:0 nur knapp. Allerdings auch mit einigen finalen Fehlpässen. Note: 2,5

Sami Khedira (bis 77.): Ohne wirklich erkennbare Aufgabe im deutschen Spiel. Wurde beim Spielaufbau häufig übergangen, konnte somit auch keine guten Offensivaktionen kreieren. Als Sechser vor der Abwehrreihe ohne Beschäftigung. Die Partie lief am Kapitän vorbei. Beste Aktion naturgemäß der Führungstreffer nach sieben Minuten nach Vorarbeit von İlkay Gündoğan. Note: 3,5

Serge Gnabry: War in seinem ersten A-Länderspiel der beste Mann auf dem Feld. Sehr lauffreudig, sehr agil in den Zweikämpfen. Sorgte dafür, dass das Aufbauspiel der Deutschen immer wieder über die linke Seite aufgezogen wurde. Dreierpack zum Einstand unter Jogi Löw, das gab es noch nie! Tolle Leistung des Bremers! Note: 1,5

Mario Götze (bis 71.): Lief der Musik in vielen Situationen hinterher. Nominell als Zehner aufgestellt, bot sich aber immer wieder weiter außen an, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Läuferisch sehr bemüht, sammelte somit immerhin Fleißpunkte. Bereitete die Treffer zum 3:0 (32.) und 5:0 (65.) durch Jonas Hector ansehnlich vor. Note: 2,5

Thomas Müller: Die Bundesliga-Torflaute hält auch im DFB-Dress an. Hatte vier gute Abschlüsse, die beste wurde kurz vor Spielschluss von San-Marino-Keeper Simoncini vereitelt. Ging ansonsten im Vergleich zu Gnabry auf der anderen Seite vollkommen unter. Konnte spielerisch bis auf die Torvorbereitungen in der Schlussviertelstunde keine Aktionen setzen. Note: 4

Max Meyer (ab 71.): Sekunden nach seiner Einwechslung fast mit dem 6:0. Ansonsten wie gewohnt lauffreudig. Zeigte sich engagiert, Zählbares kam aber nicht dabei herum. Ohne Note

Leon Goretzka (ab 77.): Kam eine Viertelstunde vor Ende noch zu seinem zweiten Länderspieleinsatz. Blieb ohne nennenswerte Aktion. Ohne Note

Sturm

Mario Gomez (bis 71.): Haderte im ersten Durchgang mit dem Referee, der ihm gleich zwei Treffer wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannte. Hatte ansonsten keinen leichten Stand, dem Wolfsburger standen oftmals gleich drei, vier Gegenspieler auf den Füßen. Wich ab und an auf die Außenbahn aus, um mehr am Spielgeschehen teilzunehmen. Ärgerte sich sichtbar, ohne Torbeteiligung geblieben zu sein. Note: 3,5

Kevin Volland (ab 71.): Kam ab der 71. Minute, zeigte sich immer wieder im Strafraum des Gegners. Leistete die Vorarbeit vor dem Eigentor Stefanellis zum 7:0 (82.). Kurz vor Schluss selbst noch mit einer Möglichkeit. Ohne Note