Walpurgis wird neuer Trainer in Ingolstadt

Maik Walpurgis wird neuer Cheftrainer des FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat einen Cheftrainer. Wie der Verein am Samstag mitteilte, übernimmt Maik Walpurgis ab sofort den Posten an der Seitenlinie. Interims-Coach Michael Henke war damit nur wenige Tage im Amt, wird allerdings weiter als Assistent zur Verfügung stehen.

Walpurgis unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2018 und steigt ab sofort in den Trainingsbetrieb des Bundesligisten ein. Der 43-Jährige freut sich auf die neue Aufgabe in Deutschlands Eliteliga. "Die Bundesliga ist für mich immer das große Ziel gewesen. Heute ist daher ein besonderer Tag für mich. Ich brenne für diese Herausforderung", sagte der neue Coach.

Geschäftsführer Harald Gärtner beschrieb den "steinigen Weg", den der Verein hinter sich habe und erklärte die Verpflichtung des noch unerfahrenen, aber "jungen und hungrigen" Walpurgis: "Wir haben uns nun auch auf der Trainerposition für einen Mann mit viel Ehrgeiz und Vision entschieden, der alle Gremien in den Gesprächen auf ganzer Linie überzeugt hat."

Auch Sportdirektor Thomas Linke schloss sich an und sieht den Klub nun gut gerüstet für die kommenden Aufgaben. "Maik ist ein sehr ehrgeiziger Trainer und bringt eine klare Spielphilosophie mit, die uns überzeugt hat. Innerhalb seines Trainerteams kann er zudem auf reichlich Kompetenz und Erfahrung zurückgreifen, sodass wir uns für die bevorstehenden Aufgaben bestens gewappnet sehen", erklärte Linke und fügte hinzu: "Maik hat die Chance, zu einer weiteren Erfolgsgeschichte des FCI entscheidend beizutragen."

Auf Walpurgis wartet ein Kracher im Abstiegskampf

Die Schanzer spielen am kommenden Samstag (15:30 Uhr) im immens wichtigen Duell beim SV Darmstadt 98 und brauchen dringend Punkte, um den Tabellenkeller zu verlassen. Dort steht der FCI mit nur zwei Punkten und 7:21 Toren auf dem vorletzten Platz. Den letzten Punktgewinn feierten die Kicker aus Bayern ausgerechnet beim 3:3 gegen Borussia Dortmund am 8. Spieltag.

Vor dem neuen Übungsleiter steht also eine harte Aufgabe. Der Klassenerhalt ist in weite Ferne gerückt. Linke zeigte sich zuletzt jedoch weiterhin optimistisch: "Es ist immer noch machbar, Geschichte zu schreiben, es zu packen." Walpurgis sieht das genauso: "Wir werden uns der Aufgabe mit vollem Einsatz, all unserer Leidenschaft und viel Mut stellen."

Zur Person: Maik Walpurgis trainierte zuletzt den Drittligisten VfL Osnabrück zwischen 2013 und 2015. Vorher war er fünf Jahre Coach beim Regionalligsten Sportfreunde Lotte.