Löw: "Kein Maßstab, nicht überbewerten"

Joachim Löw war mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft zufrieden

Die deutsche Nationalmannschaft erfüllte die Pflichtaufgabe in der WM-Quali gegen San Marino mit Bravour. Am Dienstag geht es zum Jahresabschluss gegen Italien. Für Joachim Löw wäre dort ein Sieg "wünschenswert".

Ihre Mannschaft steht mit vier Siegen in vier Qualifikationsspielen glänzend da. Wie zufrieden sind Sie?

Joachim Löw (Bundestrainer): Das war natürlich insgesamt kein Maßstab heute, das darf man nicht überbewerten. Aber die Qualifikation ist bisher gut gelaufen. Wir haben vier Siege ohne Gegentor geholt. Das war unser Anspruch und unsere Erwartung. Wir wollten die Gruppe von Anfang an dominieren, das ist uns bislang gelungen.

Serge Gnabry hat mit seinen drei Toren einen Traumeinstand in der Nationalmannschaft gegeben. Was sagen Sie zu ihm?

Serge hat schon im Training angedeutet, dass er sehr gefährlich und im Abschluss gut ist. Die drei Tore sind etwas Besonderes für ihn und gut für seine Entwicklung und sein Selbstvertrauen. Für Gnabry und auch für Benjamin Henrichs war es ein guter Auftakt in der Nationalmannschaft.

Der Sieg gegen San Marino war der 95. Erfolg für Sie als Bundestrainer. Damit sind Sie alleiniger Rekordhalter vor Sepp Herberger. Bedeutet Ihnen diese Zahl etwas?

Ich freue mich über jeden Sieg. Aber solche Statistiken sind für mich nicht relevant. Es spielt für mich eine eher untergeordnete Rolle.

Vor dem Spiel am Dienstag in Mailand gegen Italien steht nun erst einmal die Reise nach Rom mit einer Privataudienz beim Papst an. Freuen Sie sich auf die Reise?

Es ist in dieser Phase gut, dass wir nicht direkt nach Mailand ins Hotel gehen, sondern den Abstecher nach Rom machen. Das ist gut für den Teamgeist. In Rom gibt es wahnsinnig viel zu sehen. Ich freue mich auf die Stadt. Es ist eine tolle Stadt mit einer tollen Geschichte. Die Audienz ist für jeden Spieler und uns alle eine außergewöhnliche Sache.

Am Dienstag geht es in Mailand gegen Italien. Sie könnten innerhalb eines Jahres die Italiener zum dritten Mal in Folge schlagen.

Zum Jahresabschluss ein Sieg gegen Italien wäre wünschenswert und schön. Natürlich wird die Mannschaft ein bisschen verändert werden. Es geht mir auch darum, den einen oder anderen Spieler noch einmal zu sehen, wenn er richtig gefordert wird. Natürlich streben wir einen Sieg an.