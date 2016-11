Ex-Fürther schießt Neuseeland zum Auftaktsieg

Rojas schnürte für Neuseeland einen Doppelpack

Der ehemalige Fürther Marcos Rojas hat die Nationalmannschaft von Neuseeland zum Auftaktsieg in der vierten Runde der WM-Qualifikation geschossen.

Der Ozeanienmeister besiegte in Auckland die Auswahl Neukaledoniens 2:0 (1:0) und übernahm damit die Führung in der Gruppe A. Rojas, der 2014 vom VfB Stuttgart an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen war und drei Spiele in der 2. Bundesliga bestritten hatte, erzielte beide Treffer (42./72.).

Das Rückspiel findet bereits am Dienstag im neukaledonischen Koné statt, im März greift dann auch Fidschi ins Geschehen ein. Die jeweiligen Erstplatzierten der beiden Dreiergruppen spielen im Sommer 2017 den ozeanischen Vertreter aus, der in den Play-offs gegen den Südamerika-Fünften um das Ticket für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland antritt.