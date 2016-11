Khedira-Erbe: BuLi-Duo auf Juves Liste?

Sami Khedira lenkt die Geschicke bei Juventus

In der Champions League rangiert die Alte Dame aktuell zwar hinter Sevilla, doch alles in allem läuft es für Juventus auch in dieser Saison rund. Damit das auch in Zukunft so bleibt, laufen die Personalplanungen in Turin offenbar dennoch bereits auf Hochtouren. Angeblich stehen dabei auch Schalkes Leon Goretzka und Gladbachs Mo Dahoud auf der Liste des italienischen Rekordmeisters.

Wie "Tuttosport" berichtet, sollen sich die Namen der beiden Bundesliga-Youngster auf einer illustren Liste von Talenten befinden, mit denen sich Juventus für eine erfolgreiche Zukunft rüsten will. Auffällig ist dabei, dass es sich in erster Linie um Kicker handelt, die in der Mittelfeldzentrale beheimatet sind. Dort schnürt aktuell Sami Khedira (29) die Schuhe.

Ganz neu sind die Gerüchte nicht. Mehrere italienische Medien wollten unlängst erfahren haben, dass Juve Dahoud bereits in Winter aus Mönchengladbach loseisen will. Ein Vorhaben, das nicht ganz aussichtslos erscheint. Während Dahoud die Fohlen im Sommer wohl für festgeschriebene zehn Millionen Euro verlassen dürfte, müssten Allegri und Co. im Winter sicherlich tiefer in die Tasche greifen.

Goretzkas Vertrag beim FC Schalke endet - wie der Kontrakt von Dahoud in Mönchengladbach - im Sommer 2018, verlängert der Nationalspieler nicht in Bälde, dürfte der gebürtige Bochumer für einen überschaubaren Preis zu haben sein. Allerdings gehört Goretzka bei den Königsblauen zum festen Stammpersonal und genießt zudem breites Vertrauen bei den Verantwortlichen.

Juventus breit aufgestellt

Bei der Suche nach Verstärkungen im zentralen Mittelfeld konzentriert sich Juventus allerdings nicht auf die beiden DFB-Kicker. Mit dem Belgier Youri Tielemans, Riechedly Bazoer von Ajax, Portos Rúben Neves, Bergamo-Talent Franck Kessié oder Rodrigo Betancur von den Boca Juniors befinden sich weitere Namen auf der veröffentlichten Liste, die bereits mit einigen Top-Klubs in Verbindung gebracht wurde. Zudem soll sich Turin für die Serie-A-Talente Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Atalanta) und Lyons Corentin Tolisso interessieren. Auch das Trio ist in der Schaltzentrale zuhause.

Für die Offensive werden zudem Memphis Depay, der bei Manchester United nicht sein Glück finden will, Portos André Silva und Otávio, Federico Di Franceco (Bologna) und Keita Baldé (Lazio) gehandelt. Defensiv sind Victor Lindelöf, Alejandro Grimaldo (beide Benfica) sowie Mattia Caldara und Andrea Conti (beide Atalanta) auf der 20 Namen umfassenden Liste vertreten.