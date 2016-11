Darum verlängerte Abraham in Frankfurt

David Abraham besitzt bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis 2019

David Abraham spielt seit 2015 bei Eintracht Frankfurt und hat seinen Vertrag erst kürzlich bis 2019 verlängert. Jetzt verrät der argentinische Abwehrchef, warum er das getan hat.

"Es ist nicht in erster Linie ums Geld gegangen. Da wäre sicher in China oder Dubai sicher mehr drin gewesen", sagte Abraham in der "Frankfurter Neuen Presse", "aber ich habe meine Familie gefragt. Die Antwort war klar. Wir fühlen uns sehr wohl hier, wir wurden in der Stadt und im Verein sehr gut aufgenommen." Die vielen Freunde in Frankfurt und die hohe Lebensqualität in der Stadt hätten das Übrige dazu getan.

Dass die Eintracht-Abwehr zur Zeit so gut hält wie seit Jahren nicht mehr, macht der 30-Jährige daran fest, dass das gesamte Team defensiv mitarbeitet. "Die Stürmer sind unsere erste Verteidigung." Zudem sei mit Lukáš Hrádecký ein starker Keeper im Tor. "Diese Intensität des Spiels hat der Trainer uns beigebracht", verriet der Defensivspezialist, "bei ihm müssen wir viel geben, aber wir machen das gerne."

"Die zweite Tabellenhälfte ist nicht unbedingt meine Vision"

Die Ziele für die laufende Saison formuliert der Abwehrspieler offensiv. "Die zweite Tabellenhälfte ist nicht unbedingt meine Vision", sagte Abraham und fügte mutig hinzu: "Grundsätzlich können wir jedenfalls jede Mannschaft schlagen, egal ob Bayern oder Darmstadt."

Er selbst möchte weiter mit starken Leistungen dazu beitragen, dass der Höhenflug der Hessen weiter anhält. "Ich profitiere im Moment von einem Erfahrungsschatz, den ich natürlich mit 20 noch nicht hatte. Und gerade auf meiner Position ist Erfahrung das Wichtigste. Ich habe besseres Spielverständnis als früher, kann das Spiel besser lesen", freute sich der Argentinier, "und ich hoffe, es wird noch besser in den nächsten Jahren, für mich und die Mannschaft."