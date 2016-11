Erwischt! Schweinis Geheimtreff mit MLS-Coach

Bastian Schweinsteiger wurde bei einem Treffen mit einem MLS-Coach beobachtet

Geht Bastian Schweinsteigers Weg vielleicht schneller als erwartet von Manchester United in die US-amerikanische Major League Soccer? Unter der Woche soll es jedenfalls ein geheimes Treffen gegeben haben, das stark darauf hindeutet.

Die englische Presse hat mal wieder Enthüllungsjournalismus betrieben und ist dabei auf einen spannenden Fund gestoßen: Schweinsteiger hat sich mit Veljko Paunović getroffen, der seines Zeichens Teammanager bei Chicago Fire ist.

Der englische "Express" hat Fotos vom Treffen der beiden machen können, das rund vier Stunden gedauert haben soll und in einem Restaurant vor den Toren von Manchester stattgefunden hat. Schon seit längerem wird Schweinsteiger mit der US-Profi-Liga als mögliche letzte Karriere-Option in Verbindung gebracht.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler durfte zwar vor kurzem wieder am regulären Trainingsbetrieb der Red Devils teilnehmen, allerdings soll er sich damit wohl nur für einen möglichen Verkauf im Winter fit machen. Reelle Chancen auf einen weiteren Einsatz im Dress von ManUnited werden Schweini nicht eingeräumt.

US-Nationalcoach Jürgen Klinsmann hatte sich erst neulich für einen Wechsel des Deutschen in die Major League Soccer stark gemacht. "Es tut sich viel bei uns in den USA. Es wäre toll, weil es uns helfen würde, für die jungen Spieler so einen Spieler an der Seite zu haben", sagte der 52-Jährige und fügte hinzu: "Wenn er Lust hätte, wäre das eine klasse Sache."

Die Anzeichen verdichten sich, dass Klinsmanns Wunsch vielleicht schneller in Erfüllung gehen könnte als erwartet.