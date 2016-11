Marquez widmet Tor auch Migranten

Marquez fixierte Auswärtssieg gegen USA

Mexikos Siegtorschütze Rafael Marquez hat das 2:1 über die USA in der WM-Quali auch den in den Vereinigten Staaten lebenden mexikanischen Migranten gewidmet. "Vielleicht erleben sie gerade einen schweren Moment, einen Moment der Intoleranz: Mit diesem Sieg können sie vielleicht etwas das vergessen, was gerade hier in den Vereinigten Staaten passiert", sagte er laut "lainformacion.com".

Der gewählte Präsident Donald Trump hatte 2015 über mexikanische Einwanderer gesagt: "Sie bringen Drogen, sie bringen Kriminalität, sie sind Vergewaltiger, und einige, nehme ich an, sind auch nette Leute."

Er droht mit einer massenhaften Abschiebung illegaler Migranten und hat Pläne, eine Mauer zu dem Nachbarland bauen zu lassen, die Mexiko selbst bezahlen soll. Die beiden Länder trennt die verkehrsreichste Grenze der Welt. 34,6 Millionen Menschen mit mexikanischen Wurzeln leben in den Vereinigten Staaten.

Siegtreffer durch Marquez

Marquez hatte am Freitag in der 89. Minute den Siegtreffer in Columbus gegen das Team von Co-Trainer Andreas Herzog erzielt. Die USA kassierten nach zuletzt vier Heimsiegen gegen das Nachbarland erstmals wieder eine Niederlage.

Vor dem Anpfiff der brisanten Partie hatten die Spieler beider Teams eine klare Botschaft ausgesendet, als sie Arm in Arm gemeinsam zum Teamfoto posierten, um ein klares Zeichen der Solidarität zu setzen.

Mehr dazu:

>> Die CONCACAF-Qualifikation im Überblick

apa