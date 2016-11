PR-Gag? Usain Bolt trainiert beim BVB mit

Usain Bolt wird offenbar ein paar Tage bei Borussia Dortmund mittrainieren.

Alles nur ein PR-Gag oder steckt mehr dahinter? Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, neunfacher Olympiasieger, elfmaliger Weltmeister und Weltrekordhalter über 100m, 200m und der 4-mal-100m-Staffel wird offenbar bald bei Borussia Dortmund mittrainieren.

In einem Interview mit "the guardian" ließ der Jamaikaner verlauten, dass er schon immer Ambitionen gehegt habe, nach seiner Leichtathletik-Karriere professioneller Fußballer zu werden. Zuletzt habe der 30-Jährige mit mehreren Vereinen, unter anderem auch mit Borussen-Coach Thomas Tuchel in Kontakt gestanden. Nun wird der Sprinter bald für ein paar Tage mit dem BVB in Deutschland trainieren. "Und dann schauen wir mal, was passiert", lässt Bolt selbst den Ausgang des Probetrainings in Dortmund offen.

Bolt selbst sieht sich mit seiner Sprintschnelligkeit in erster Linie als Flügelspieler. Mit seinem Tempo (100 Meter in 9,58 Sekunden) würde der Weltrekordler selbst Borussen-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, einen der schnellsten Spieler der Bundesliga, in den Schatten stellen.

Der Jamaikaner hat sich schon lange als großer Fußball-Fan und glühenden Anhänger von Manchester United geoutet und brennt darauf, einmal José Mourinho, den aktuellen Coach der Red Devils zu treffen. "Wenn ich einmal für Manchester United spielen könnte, würde für mich ein Traum in Erfüllung gehen! Das wäre wirklich episch", schwärmt Bolt.