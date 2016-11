Hummels schwärmt: Leipzig wie einst der BVB

Bayerns Mats Hummels glaubt an die Stärke von RB Leipzig

Mats Hummels sieht RB Leipzig in der Bundesliga als ernsthaften Konkurrenten im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

"Sofern wir Punkte liegen lassen, ist Leipzig ein Titelkandidat. Alles was ich bislang von RB gesehen habe, hat mich überzeugt. Sie spielen sehr offensiv, verteidigen als Mannschaft sehr gut und haben die individuelle Klasse, die du brauchst", sagte der Abwehrspieler von Bayern München der "Welt am Sonntag".

Dies sei eine Kombination, die "wir so ähnlich mit Dortmund auch hatten und mit der wir zweimal Meister geworden sind". Er sei zudem ein großer Fan des Trainers Ralph Hasenhüttl: "Mein Bruder Jonas hat unter ihm bei Unterhaching gespielt, auch deswegen habe ich ihn bei all seinen Stationen verfolgt. Überall hat er mehr rausgeholt als erwartet worden war. Deswegen traue ich ihm und Leipzig sehr viel zu."

Hummels: Bayern noch nicht "dominant genug"

Mit dem Saisonstart seiner Mannschaft ist Hummels nur bedingt zufrieden: "Wir haben bislang 24 Punkte geholt, das ist keine schlechte Ausbeute. Dennoch kann man sagen, dass wir noch nicht dominant genug spielen, dem Gegner nicht genug vermitteln, dass für ihn heute nichts zu reißen ist - wie es die Bayern in den vergangenen Jahren gemacht haben." Zudem würden die Gegner wieder mutiger spielen und mehr an ihre Chance glauben. Ein Umstand, den der 27-Jährige begrüßt: "Mir als Fußball-Fan gefällt das."

Die nächsten Spiele gegen seinen ehemaligen Klub Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bezeichnet Hummels als "sehr richtungweisend": "Zwei Spitzenspiele, auf die wir uns freuen. Wenn wir aus den Partien mit vier oder sechs Punkten rausgehen, dürfen wir von einem sehr guten Saisonstart sprechen. Aber die müssen wir schon holen."

Hummels und der FCB: "Noch nicht am Ende der Entwicklung"

Sollte der FC Bayern München die kommenden Spitzenspiele für sich entscheiden können, geht der Blick wieder schnell nach ganz oben. Dabei überrascht Hummels mit dem Wunsch, die Champions League eher gewinnen zu wollen, als erneut mit dem DFB Weltmeister zu werden. "Weil ich den Titel noch nicht habe. Wenn ich es mir aussuchen müsste für 2018, würde ich den Champions-League-Sieg nehmen", so der 27-Jährige im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Den deutschen Rekordmeister sieht Hummels unter Trainer Carlo Ancelotti auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel. "Wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung, es ist noch nicht so, dass ich sage: So holen wir den oder den Titel. Aber wird sind auf dem Weg, dass wir die Leistung bald bringen", sagte Hummels.