McClean jubelte über "wichtigstes Teamtor"

James McClean war am Samstag im Wiener Ernst Happel-Stadion der gefeierte Held der Iren. Der Legionär von West Bromwich Albion erzielte das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg über die ÖFB-Auswahl und stieß damit die Tür zur WM 2018 in Russland weit auf. "Das war mein wichtigstes Tor in der Nationalmannschaft", jubelte der Offensivspieler über seinen achten Treffer im 47. Länderspiel.

Mit seinem Schuss zwischen die Beine von ÖFB-Keeper Ramazan Özcan ersparte sich McClean auch eine Kopfwäsche vom irischen Teamchef-Assistenten Roy Keane. "Er hätte mich gekillt, wenn ich die Chance vergeben hätte", scherzte der 27-Jährige. "Roy hämmert uns immer ein, dass wir bei jeder Chance unbedingt das Tor treffen müssen."

Hinter dem Einsatz von McClean war lange Zeit ein Fragezeichen gestanden - der gebürtige Nordire hatte mit Rückenproblemen zu kämpfen und wurde erst wenige Tage vor der Partie fit. "Noch am Dienstag hätte er nicht spielen können", erzählte Nationaltrainer Martin O'Neill, der McClean bereits bei Sunderland betreut hatte.

Seine Mannschaft darf sich nun große Hoffnungen auf die insgesamt vierte WM-Teilnahme, die erste seit 2002, machen. Der Vorsprung des Spitzenreiters der Gruppe D auf den Zweiten Serbien beträgt zwei Punkte. Mit einem Heimsieg in der kommenden Partie am 24. März 2017 gegen Wales würde man dem Endrunden-Ticket einen großen Schritt näher kommen. "Ich bin sehr froh, dass wir in Wien gewonnen haben. Aber wir haben noch eine Million Meilen zurückzulegen", betonte O'Neill.

Den bereits sechs Punkte zurückliegenden Tabellenvierten Österreich hat der 64-Jährige noch nicht abgeschrieben. "Die Österreicher haben nach wie vor eine Chance. Die Gruppe wird eng bleiben", vermutete O'Neill.

