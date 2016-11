Koller hadert mit ÖFB-Niederlage

Den Teamchef hat man schon glücklicher gesehen

Das Resümee von ÖFB-Teamchef Marcel Koller nach der 0:1-Heimpleite in der WM-Qualifikation am Samstag gegen Irland hat an viele Analysen von vorangegangenen Länderspielen in diesem Jahr erinnert. Seine Mannschaft habe mangelnde Chancenauswertung an den Tag gelegt und im Spielaufbau zu viele unnötige Fehler begangenen, lautete die Erklärung für die bittere Niederlage.

"Wir hatten zu viel Hektik im Spiel und zu viele Ballverluste, die man von uns nicht kennt", kritisierte der 56-Jährige. Damit habe man den defensivstarken Iren in die Hände gespielt. "Wir haben gewusst, dass sie eng stehen und die Räume hervorragend zustellen werden, dementsprechend schwierig war es für uns."

Wirklich unter Druck gesetzt wurden die Gäste nur in der Anfangsphase. "Dann haben sie nur noch lange Bälle gespielt, da ist es dann schwierig, ins Pressing zu kommen", sagte Koller. Auch die Österreicher agierten oft - und relativ einfallslos - mit weiten Pässen Richtung irisches Tor, allerdings nicht freiwillig, wie der Coach betonte. "Wir wollten das nicht, doch wenn der Gegner Druck auf den Ball ausübt, ist es oft so, dass man lange Bälle spielen muss."

Nun helfen nur mehr Siege

Umso mehr haderte Koller mit dem Lattenschuss von Marcel Sabitzer beim Stand von 0:0. "Wenn er getroffen hätte, hätten wir mehr Räume bekommen." So aber waren es die Iren, die bei ihrem Siegestreffer durch James McClean den freien Raum nutzten.

In den weiteren Spielen der WM-Qualifikation sind nun Siege Pflicht, will man die ohnehin nur noch kleine Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland wahren. Als Vierter der Gruppe D liegt Österreich sechs Runden vor Schluss sechs Punkte hinter Spitzenreiter Irland. Auf den von Serbien gehaltenen Platz zwei fehlen auch schon vier Zähler. Zudem droht auch als möglicher schlechtester Zweiter das Verpassen des Playoffs.

Dennoch hat Koller das Endrunden-Ticket noch nicht abgeschrieben. "Es wird für uns schwieriger, aber es sind noch 18 Punkte zu vergeben. Wir werden alles dafür tun, um zurückzukommen und das Unmögliche möglich zu machen."

Der jüngste Trend spricht nicht gerade für eine spektakuläre Aufholjagd. Seit dem Abschluss der EM-Qualifikation steht die Länderspiel-Bilanz bei drei Siegen (gegen Albanien, Malta und Georgien), zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Man befinde sich derzeit in einer "schwierigen Phase", gab Koller zu.

"Als Trainer braucht man Ergebnisse"

Dass nun auch die Kritik an ihm selbst lauter wird, liege in der Natur der Sache. "Als Trainer braucht man Ergebnisse. Wenn man nicht gewinnt, ist es so, dass der Trainer in Frage gestellt wird", sagte Koller, dessen Job jedoch nicht in Gefahr ist, wie ÖFB-Präsident Leo Windtner klarstellte.

Er werde nun über den Winter Ursachenforschung betreiben und auch sich selbst hinterfragen, erklärte Koller, ließ aber auch eine gewisse Gelassenheit erkennen. "Ich habe schon andere Gewitter erlebt", meinte der Schweizer mit Blick auf seine Trainer-Karriere.

Koller dürfte auch in den anstehenden Partien seiner Philosophie treu bleiben und in punkto Kader weitgehend auf Kontinuität setzen. "Wir werden nicht alles auf den Kopf stellen", kündigte der Teamchef an. Allerdings werde man noch den einen oder anderen Spieler ausprobieren. Eine Chance dafür bietet sich bereits am Dienstag im letzten Länderspiel des Jahres gegen die Slowakei. "Das ist ein wichtiges Spiel für uns, da wollen wir uns den einen oder anderen anschauen", erklärte Koller.

Noch offen ist, ob dabei Alessandro Schöpf, Louis Schaub, Michael Gregoritsch, Valentino Lazaro und Marcel Sabitzer zur Verfügung stehen. Das Quintett wäre für das Rückspiel im U21-EM-Playoff in Spanien einsatzberechtigt, über eine Abstellung für die Partie in Albacete wurde im Laufe des Sonntags entschieden.

