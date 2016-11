Gnabry-Verkauf? "Da muss keiner Angst haben"

Serge Gnabry bleibt laut Frank Baumann bei Werder Bremen

Nach seinem Wechsel zum SV Werder Bremen knüpfte Serge Gnabry nahtlos an seine starken Auftritte bei den olympischen Spielen in Rio an und spätestens seit seinem Dreierpack beim DFB-Debüt ist der 21-Jährige endgültig in aller Munde. SVW-Sportchef Frank Baumann stellt jedoch klar, Bremen ist keine Durchgangsstation für das Talent.

"Da muss keiner Angst haben. Wir werden Serge nicht schon nach wenigen Monaten wieder abgeben – und er will auch gar nicht weg. Da bin ich mir ganz sicher", äußerte sich Baumann unmissverständlich gegenüber der "Syker Kreiszeitung" und ergänzte, dass selbst "unmoralische Angebote" keinen Erfolg haben würden. Werder brauche den Youngster hingegen und "habe noch viel mit ihm vor", so Baumann weiter.

Kolportierte Vertragsinhalte, denen zufolge Gnabry den Hanseaten bereits im Sommer für eher magere fünf Millionen wieder den Rücken kehren könnte, kommentierte der Ex-Nationalspieler freilich nicht, fügte jedoch vielsagend hinzu, dass Werder gefordert sei, sich sportlich interessant zu machen. "Wir müssen uns in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sportlich so interessant machen, dass ein Spieler wie Serge noch lange bei uns bleibt. Er hat ja gesehen, dass Werder der richtige Weg für ihn ist."

New chapter! Neues Kapitel! @werderbremen #werder A photo posted by Serge Gnabry (@sergegnabry) on Sep 2, 2016 at 3:59am PDT

Seit seinem Wechsel vom Arsenal FC, wo der Kicker aus der Jugend des VfB Stuttgart nicht so richtig den Durchbruch schaffen wollte, stand Gnabry in neun Partien für die kriselnden Bremer auf dem Rasen und erzielte dabei vier Tore. Werder krebst aktuell allerdings dennoch am Ende der Tabelle herum und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg.