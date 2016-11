Bericht: Klopp jagt Tah & fürchtet den BVB

Jonathan Tah (l.) steht wohl beim FC Liverpool auf dem Zettel

Bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool läuft es derzeit wie am Schnürchen. Mit 26 Punkten grüßen die Reds nach elf Spieltagen in England vom Platz an der Sonne. Großen Anteil haben dabei die Verkaufsschlager aus der Bundesliga wie Loris Karius, Joel Matip und Ragner Klavan, die dank des deutschen Team-Managers den Kader im Sommer verstärkt haben. Nun soll laut dem englischen "Daily Mirror" der nächste Kandidat auf der Wunschliste von Jürgen Klopp stehen: Jonathan Tah.

Obwohl sich Joel Matip und Dejan Lovren in den Fokus gespielt hätten, sei nach Meinung des Blattes die Innenverteidigung mit bereits 14 kassierten Gegentoren in dieser Spielzeit verbesserungswürdig. Deshalb schiele Liverpool nun im kommenden Winter-Transferfenster auf den 20-jährigen Verteidiger von Bayer Leverkusen.

So einfach würde die Verpflichtung des Abwehrspielers allerdings nicht werden: Der Jung-Nationalspieler ist noch bis 2020 bei der Werkself gebunden. Nicht ohne Grund schwärmte Völler zuletzt: "Jonathan gehört zu einer neuen Generation talentierter Innenverteidiger".

Darüber hinaus könnte Jürgen Klopps Ex-Verein, Borussia Dortmund, die Pläne durchkreuzen. Schließlich soll im Sommer bereits der Wechsel von Ömer Toprak, des zweiten Stamm-Verteidigers, zum BVB fix sein. Einen Ausverkauf in der Abwehr wird Sportchef Rudi Völler wohl keinesfalls zulassen.

Vorerst bereitet sich Tah mit der Nationalmannschaft auf das kommende Freundschaftsspiel gegen Italien vor. In der Bundesliga wartet dann am nächsten Wochenende mit der Überraschungsmannschaft von RB Leipzig (Freitag, 18.30 Uhr) die nächste große Aufgabe.