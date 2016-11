Wales trauerte um verlorene Punkte

Österreichs Gruppengegner Wales und sein Superstar Gareth Bale betrauern in der WM-Qualifikation "zwei verlorene Punkte". Das 1:1-Heimremis am Samstagabend in Cardiff gegen Serbien ließ die Hausherren mit sechs Punkten in der Tabelle stagnieren, vier Zähler fehlen auf den neuen Leader Irland und zwei auf die Serben. "Wir sind im Augenblick ziemlich enttäuscht", meinte Torschütze Bale.

Der Ausnahmekönner hatte Wales in der 30. Minute in Führung gebracht, kurz vor dem Ende fingen sich die Gastgeber aber in der 85. Minute noch den Ausgleich durch Aleksandar Mitrović ein. "Wir haben in der ersten Hälfte stark gespielt, dann aber nachgelassen", ärgerte sich Bale, der mit seinen Kollegen zum dritten Mal in Folge eine Führung aus der Hand gab. Im März treffen die Waliser auswärts auf Irland. "Wir glauben weiter daran, es schaffen zu können", bekräftige Bale.

Auch Teamchef Chris Coleman, der von seiner bevorzugten 5-3-2-Formation auf ein 4-4-2-System umgestellt hatte, gab sich trotz des dritten Remis im vierten WM-Qualifikationsspiel weiterhin optimistisch. "Das späte Tor war eine bittere Pille, aber es wäre dumm, unsere Leistung zu kritisieren", meinte der 46-Jährige. "Es wird in der Gruppe noch einige Wendungen geben."

Ähnlich sah es Serbiens Coach Slavoljub Muslin, dessen Truppe nach dem Seitenwechsel die Partie dominiert hatte: "Es wird eine enge Gruppe bis zum Schluss." Die Balkan-Kicker bekommen es im März auswärts mit Georgien zu tun.

apa/red