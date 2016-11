Rückkehr zum BVB? Tuchel ließ Micky "fliegen"

Henrikh Mkhitaryan lobt seinen Ex-Coach Thomas Tuchel

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schloss eine Rückholaktion im Falle Mkhitaryan unlängst kategorisch aus. nun will die britische Presse es plötzlich besser wissen. Mkhitaryan schwärmt derweil überschwänglich von Tuchel.

"Man muss es erst einmal verkraften, in Hummels und Gündoğan zwei Weltklassespieler und dazu noch Mkhitaryan zu verlieren", erlaubte sich der BVB-Boss im Interview mit dem "kicker" einen Seitenhieb gegen Mkhitaryan und kritisierte den Armenier ausdrücklich für seinen Wechsel zu einem Zeitpunkt, an dem "es nach langer Anlaufzeit endlich funktioniert" habe. Wie der "Mirror" nun aber aufgedeckt haben will, existiert im Lager des BVB auch noch ein Entscheidungsträger, der sich Mkhitaryan zurückwünscht.

Coach Thomas Tuchel soll Watzke demnach darum gebeten haben, den bei seinem neuem Klub Manchester United geschmähten Spielmacher im Januar auf Leihbasis zu verpflichten. Eine Behauptung, die das Blatt nicht unbedingt mit überzeugenden Argumenten untermauert.

Spielen unter Tuchel war wie fliegen

In einem Interview, das der armenische Verband am Sonntag veröffentlichte, wird allerdings klar, dass die Chemie zwischen Mkhitaryan und Tuchel stimmt. "Thomas Tuchel brachte alle meine Fähigkeiten zum Vorschein. Er gab mir das Selbstvertrauen und die Dinge liefen von allein. Es war, als könnte ich fliegen, so frei war ich in meinen Bewegungen", erklärte Mkhitaryan.

Allerdings untermauert der Armenier ebenfalls, dass er an seinem Traum festhalte, für United zu spielen. "Hier gibt es wenig Sonne, aber ich bin nicht nach Manchester gewechselt, um zum Strand zu gehen. Ich vermisse es zwar zu spielen, aber wenn ich weiterhin hart arbeite, wird sich das auszahlen", so der 27-Jährige. Damit schlägt das Mittelfeld-Ass in dieselbe Kerbe wie sein Coach José Mourinho, der forderte, Mkhitaryan müsse "mehr tun".

Aktuell steht lediglich ein Startelf-Einsatz Mkhitaryans für die Mannen vom Old Trafford zu Buche. Selbstvertrauen tankt Mkhitaryan hingegen bei der Nationalmannschaft. Mit den Armeniern drehte der Techniker am Freitag einen 0:2-Rückstand gegen Montenegro und fuhr den ersten Sieg in der laufenden WM-Qualifikation ein.