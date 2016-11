Für immer Las Palmas? Der Prince verlängert

Kevin-Prince Boateng fühlt sich bei UD Las Palmas sehr wohl

Vor der Saison wurde der Wechsel von Kevin-Prince Boateng vom AC Milan zu UD Las Palmas noch müde belächelt. Doch der Berliner ist dort längst angekommen. Vereinspräsident Miguel Ángel Ramírez hat zusammen mit dem Spieler die Vertrags-Option gezogen und den Kontrakt um eine weitere Spielzeit verlängert.

"Ich bin mit meinen 29 Jahren in einem Alter, in dem ich endlich einen Klub gefunden habe, in dem ich das Leben und den Fußball genießen kann. Ich denke, das sieht man auch an den Leistungen", so der Angreifer in einem Interview mit "Canarias7". Auf den Kanaren sei der Ex-Schalker und Ex-Dortmunder "sehr glücklich".

Auch freute sich Vereinspräsident Miguel Ángel Ramírez über die Verlängerung: "Wir sind sehr glücklich über das Vertrauen und darüber, dass sich der Spieler in unserem Verein wohlfühlt."

Der Prince hat nach seiner Ankunft auf der Insel direkt für Aufsehen gesorgt, als er mit seinem neuen Team nach drei Spieltagen von der Tabellenspitze grüßte. Aktuell steht Boateng mit UD Las Palmas auf dem neunten Rang, wobei der 29-Jährige in neun Partien vier Tore beisteuern konnte.