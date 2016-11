Derbi in Gefahr? Griezmann verletzt

Antoine Griezmann (l.) muss das nächste Spiel von draußen verfolgen

Vize-Europameister Frankreich muss im Länderspiel am Dienstag gegen die Elfenbeinküste auf Starstürmer Antoine Griezmann aufgrund einer Fußverletzung verzichten. Das gab der französische Verband FFF am Sonntag bekannt.

.@AntoGriezmann forfait (hématome sur le cou de pied gauche). Il n'est pas remplacé. pic.twitter.com/qd4mlOeL3L — Equipe de France (@equipedefrance) 13. November 2016

Der Spanien-Legionär von Atlético Madrid laboriert an einer starken Prellung, die er beim 2:1 gegen Schweden am vergangenen Freitag erlitten hatte.

C'était dur, mais le travail est fait ! Cette 1re place, elle est à nous et elle doit le rester! 👏#FRASUE #FiersdetreBleus 🇫🇷 #CM2018 pic.twitter.com/nUlXXk2k19 — Equipe de France (@equipedefrance) 11. November 2016

In der bisherigen WM-Qualifikation konnte der Angreifer in vier Spielen einen Treffer beisteuern. Gegen Schweden wurde Griezmann nach 88 Minuten durch N'Golo Kanté ersetzt. Ob Antoine Griezmann am kommenden Wochenende beim Spitzenspiel gegen Real Madrid (Samstag, 20:45 Uhr) auflaufen kann, ist noch nicht bekannt.