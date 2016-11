Neuer Pepe-Vertrag bei Real gerät ins Stocken

Pepe möchte bei Real Madrid noch länger Titel sammeln

Europameister Pepe steht laut spanischen Medienberichten vor einer Verlängerung seines Vertrages bei Champions-League-Sieger Real Madrid. Allerdings herrscht über die Länge des Kontrakts Uneinigkeit.

Der 33 Jahre alte portugiesische Innenverteidiger möchte einen neuen Zweijahresvertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2019 unterschreiben.

Nach Angaben der spanischen Zeitung "Marca" bieten die Königlichen dem Routinier aber nur einen Einjahresvertrag plus eine Option für eine weitere Saison an. Aufgrund des auslaufenden Kontrakts wäre der Europameister dabei ab dem 1. Januar in der Lage, Vorverträge mit einem anderen Verein zu unterschreiben.

City, United und Chelsea in der Verlosung

Falls sich beide Parteien nicht einigen könnten, bringt das spanische Fachblatt direkt einige europäische Top-Klubs mit Pepe in Verbindung. So soll es schon länger ein Interesse seitens Manchester City gegeben haben. Auch Mourinhos Stadtrivale United und der FC Chelsea werden mit in die Lostrommel geschmissen.

Pepe spielt seit 2007 für die Königlichen und gewann seither je zwei Mal die Champions League, die spanische Meisterschaft sowie den Pokal. Zur Zeit laboriert der Innenverteidiger an einer Oberschenkelverletzung und verpasste somit die letzten zwei Spiele.