"Kein Scherz": Usain Bolt bald beim BVB

Usain Bolt tauscht beim BVB bald seine Laufschuhe für Fußballschuhe

Leichtathletik-Superstar Usain Bolt soll in absehbarer Zeit eine Trainingseinheit mit den Fußballprofis von Borussia Dortmund bestreiten.

"Das ist kein Scherz. Das ist keine Marketingmaßnahme", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem "kicker" zu Medienberichten aus Großbritannien.

Laut "Guardian" habe Jamaikas Olympiasieger Bolt bereits Kontakt zu BVB-Chefcoach Thomas Tuchel aufgenommen. Eine Bolt-Visite bei den Dortmundern sei laut Watzke "schon seit längerem beschlossen. Puma-Chef Björn Gulden, der bei uns auch im Aufsichtsrat sitzt, hat mir schon vor Wochen gesagt, dass Usain mal gefragt hatte, ob er bei uns mittrainieren dürfe", erklärte der BVB-Chef. Er habe gesagt, klar, überhaupt kein Thema.

"Unser Trainer findet es auch gut. Wir werden das natürlich nicht in einer Englischen Woche machen, sondern wahrscheinlich irgendwann in einer Vorbereitungsphase oder so. Die Mannschaft findet das sicherlich auch klasse", so Watzke sicher.