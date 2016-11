Everton-Coach zu Depay: "Möchte ihn haben"

Spielt Memphis Depay (l.) von Manchester United bald beim FC Everton?

Memphis Depay und Manchester United - das sollte eigentlich die ganz große Liebe werden. Doch seitdem José Mourinho im Norden Englands das Sagen hat, steht der Stürmer im Abseits. Scheinbar ist der Niederländer bei einem anderen Trainer aber heiß begehrt.

Ronald Koeman, Manager vom FC Everton, bestätigte gegenüber dem TV-Sender "Fox Sports Netherlands", den jungen Stürmer im Winter verpflichten zu wollen: "Ich möchte ihn haben", so der Niederländer.

"Ich denke, er ist ein interessanter Spieler. Er hat großartige individuelle Qualitäten. Er benötigt nur Spiele", weiß Depays Landsmann Koeman, der seit Sommer am River Mersey arbeitet. Zuletzt hatte das "Liverpool Echo" vermutet, dass eine Leihe im Winter zwischen den beiden Premier-League-Klubs zustande kommen könnte.

Depay kann derweil mit dem bisherigen Verlauf der Saison bei United nicht zufrieden sein. Magere vier Einsätze in der Liga, zuletzt in der Europa League gar völlig aufs Abstellgleis befördert. "Ich bin nicht glücklich, nur weil ich bei Manchester United bin. Ja, das ist mein Traumklub, aber ich will immer noch spielen", verriet der Niederländer zuletzt gegenüber britischen Medien.

Ein Abschied des 22-Jährigen, der 2015 für satte 34 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach England wechselte und noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, steht also bevor. Gut möglich, dass sein Landsmann Koeman und der FC Everton die Qualitäten des Stürmers wieder zum Vorschein bringen können.