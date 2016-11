Rauball: BVB in der "Wohlfühlphase"

BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball ist in seiner dritten Amtszeit sehr entspannt

Am kommenden Sonntag stellt sich Dr. Reinhard Rauball zur Wiederwahl als Präsident von Borussia Dortmund. Eine erneute Verlängerung seiner Amtszeit gilt so gut wie sicher. Denn unter ihm befindet sich der BVB in einer "Wohlfühlphase".

"Präsident eines so stolzen Vereins wie Borussia Dortmund zu sein, ist eine große Ehre", sagte Rauball dem "kicker". Der Funktionär durchläuft aktuell seine dritte Amtszeit bei den Schwarz-Gelben. Bereits von 1979 bis 1982 und von 1984 bis 1986 stand der Rechtsanwalt an der Spitze des Vereins. Oder wie er selbst es ausdrückt, immer dann "wenn die Schwierigkeiten von vorhanden bis unübersehbar reichten."

Mit der aktuellen Situation ist er allerdings zufrieden. "Gegenwärtig erleben wir nach der dramatischen Periode zu Beginn eine völlig gefestigte Phase, Sie können es ruhig eine Wohlfühlphase nennen", meinte der 69-Jährige: "Es ist jedenfalls die Phase, die am wenigsten von existenziellen oder anderweitig gravierenden Problemen belastet ist."

Verhältnis zu den Bayern

Bevor am Sonntag gewählt wird, steht am Samstagabend allerdings noch das Match des BVB gegen Bayern München an. "Das Spiel ist offen, wir wollen es gewinnen, wie jedes andere auch", meinte Rauball. In seiner seit 2004 laufenden Amtszeit flogen einige Giftpfeile zwischen Dortmund und München hin und her. Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen beiden Klubs aber wieder besser. "Der Lauf der Zeit wird zu lehrreichen Erkenntnissen geführt haben, auch und gerade im persönlichen und zwischenmenschlichen Bereich", erklärte er weiter: "Das ist per se erfreulich, und im Sinne von gemeinsamen Überlegungen und gemeinsamen Mehrheiten kann es obendrein zu mehr Ertrag führen. Übrigens nicht nur wirtschaftlich."

Apropos wirtschaftlich: Aktuell steht der BVB mit einem Umsatz von 376 Millionen Euro fünfmal so gut da, wie zu Rauballs Amtsantritt 2004. Nun muss sich der Verein, der sich "Echte Liebe" auf die Fahnen schreibt, allerdings gegen Vorwürfe wehren, zu sehr auf das große Geld zu schauen. "Was kommt zuerst - das Huhn oder das Ei?", fragte Rauball: "Wenn Sie eine erfolgreiche Mannschaft haben wollen, bedingt das im Spitzenfußball, dass man eine personalkostenintensive Mannschaft hat. Je besser eine Mannschaft sein will, desto höher werden die Personalkosten sein. Und das kann sich nur erlauben, wer auch den entsprechenden finanziellen Hintergrund hat."

Entfremdung der Fans?

Dennoch nimmt der Präsident die Sorgen einiger Fans des achtfachen Deutschen Meisters ernst, auch wenn er noch keine "Entfremdung" sprechen wolle: "Eher von der Sorge, dass es zu einer Entfremdung kommen könnte, wenn man zu stark wirtschaftlich argumentiert und den Mehrerlös höher bewertet als den ideellen Teil der Mitgliedschaft. Wir müssen gut erklären, warum das beim BVB nicht der Fall ist."

Für den sehr wahrscheinlichen Fall einer erneuten Wiederwahl und der Verlängerung der Amtszeit bis 2019 formulierte Rauball zudem realistische Ziele. "Ich hoffe, dass wir uns in jedem Jahr für die Champions League qualifizieren. Das würde meine nächste Amtszeit - immer vorausgesetzt, ich werde auch gewählt - mit sportlichen Zielen komplett ausfüllen."