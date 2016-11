Immobile zu BVB-Abenteuer: "Mir tat's leid"

Ciro Immobile spielt aktuell auf konstant hohem Niveau

Italiens Nationalstürmer Ciro Immobile hat sich vor dem Duell mit Weltmeister Deutschland zu seiner enttäuschenden Saison in der Bundesliga bei Borussia Dortmund geäußert.

Der 26-Jährige stellte im "kicker" klar, dass er den Schritt nach Dortmund zur Saison 2014/2015 nicht bereue: "Ich sehe meine Saison beim BVB nicht negativ", bestätigte der Stürmer, der in der Bundesliga in 24 Einsätzen lediglich drei Treffer erzielte.

Allerdings machte Immobile auch aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, beim BVB unter Jürgen Klopp nicht zu mehr Startelfeinsätzen gekommen zu sein: "Ich habe vier Tore in der Champions League erzielt und wurde dann auf die Bank gesetzt. Ich hätte mehr geben können und mir tat es leid, wie wir am Ende auseinandergegangen sind. Wir hätten mehr Erfolge feiern können, wären wir zusammengeblieben."

Tuchel verbot Italienisch-Dolmetscher

Für den Ex-Turiner, der sich während seiner Zeit in Dortmund immer wieder über atmosphärische Störungen beklagte, steht zumindest fest: "Die Erfahrung in Deutschland trage ich trotzdem positiv in mir." Mit Bedauern stellte Immobile fest, dass das Ende in Dortmund "einen bitteren Beigeschmack hatte."

Für den 19-fachen Nationalspieler, der am Dienstag beim Freundschaftsspiel gegen die deutsche Auswahl wohl in der Startelf stehen wird, war in Dortmund auch die Sprachbarriere ein Problem. Vor allem, weil Klopp-Nachfolger Thomas Tuchel die Dinge anders handhabte als der Meistertrainer selbst: "Klopp erlaubte einen Dolmetscher, Tuchel verbot ihn. Das war kompliziert, denn ich verstand den Mister kaum", erläuterte Immobile.

Immobile über Buffon: Besser als Neuer!

Vor dem Klassiker gegen die DFB-Elf verdeutlichte der 26-Jährige außerdem, dass er Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon nach wie vor für den besten Spieler seines Fachs halte: "Ihr habt meinen Lieblingsspieler Özil, wir haben in Buffon den besten Keeper der Welt - immer noch besser als Neuer."

Weitere große Worte fand Immobile im "kicker" für Miroslav Klose, seinen Vorgänger beim Hauptstadtklub Lazio, für den er seit diesem Sommer auf Torejagd geht: "Er ist ein Mythos. Hier in Rom ist er immer noch ein Held, ein Teil der Klubgeschichte für jeden Lazio-Fan." Für Lazio hat Immobile in zwölf Serie-A-Spielen schon satte neun Treffer erzielt und knüpft dabei an die beste Saison seiner Karriere an: 2013/2014 wurde er mit 22 Saisontoren beim Torino FC Torschützenkönig in Italiens Eliteliga.

Den Schritt Kloses zurück zur deutschen Nationalmannschaft, bei der er als Trainer-Assistent die nächsten Monate bei den Trainingseinheiten hospitieren wird, begeistert sogar den Italiener Immobile: "Ich bin froh, dass er mit dem Wechsel in den DFB-Trainerstab seinen Traum erfüllt, und zuvor noch den WM-Torrekord aufgestellt hat. Wenn nicht Miro, wer dann?"