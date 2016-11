Wagner: "... dann würde ich bei Real spielen"

Hoffenheims Sandro Wagner weiß seine Leistung einzuordnen

München, Duisburg, Bremen, Kaiserslautern, Hertha, Darmstadt und jetzt Hoffenheim: Mit 28 Jahren hat Sandro Wagner bereits einiges gesehen, so gut wie in den letzten Jahren lief es allerdings selten. Aktuell jagt Wagner mit der TSG sogar seinen ersten Profi-Klub - den großen FC Bayern.

Der Blick auf die Tabelle, in der Hoffenheim auf Platz drei lediglich vier Zähler hinter den führenden Münchnern rangiert, sei jedoch nur "eine schöne Momentaufnahme", so Wagner im Interview mit dem "kicker". Erst am Ende der Saison werde man sehen, wozu Hoffenheim imstande war. "Es ist total eng in der Liga. Deswegen brauchen wir uns nicht zu feiern, und es hebt hier auch keiner ab", stellte der Angreifer klar.

Mit seiner eigenen Leistung, Wagner erzielte bislang fünf Tore in elf Partien, ist der gebürtige Münchner bislang zufrieden. Auch die ein oder andere vergebene Chance fällt nicht ins Gewicht, denn der Spielstil der Kraichgauer sei es, "brutal" viel zu laufen und daher fehle manchmal die "Power im Abschluss", erklärte Wagner. Dennoch stelle man eine der besten Offensiv-Abteilungen der Liga: "und in der spiele ich mit", freut sich der ehemalige U-Nationalspieler des DFB und ergänzt vielsagend: "Wenn ich jede Chance verwerten würde, würde ich bei Real Madrid spielen ."

Auch die bislang ausbleibende Einladung zur deutschen A-Nationalmannschaft trübt Wagners Laune nicht. "Ich wäre stolz darauf, für mein Land spielen zu dürfen. Für mich wäre das der Wahnsinn. Aber ich wurde bisher nicht eingeladen. Das muss ich akzeptieren", kommentiert Wagner die Situation. Sich selbst ständig ins Spiel bringen, wolle er zudem einfach nicht und außerdem spreche nichts gegen das aktuelle Personal, schließlich sei man Weltmeister und habe "die besten Spieler der Welt".

Gegenüber der "Bild" gab Wagner jedoch zu: "Ich kann nur versuchen, meine Leistung auf dem Spielfeld zu bringen. Wenn ich dann nicht eingeladen werde, ist das völlig in Ordnung. Wenn ich eine Party mache, lade ich auch nicht jeden ein. Da muss ich auch akzeptieren, dass der ein oder andere dann traurig ist."