DFB: WM-Auftaktsieg mit Wermutstropfen

Die U20-Juniorinnen gewinnen zum Auftakt der WM

Die deutschen U20-Frauen haben bei der WM-Endrunde in Papua-Neuguinea den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert setzte sich in ihrem Auftaktspiel in der Hauptstadt Port Moresby 3:1 (2:1) gegen Venezuela durch.

Madeline Gier (2. und 45.) sowie Lea Schüller (51.) trafen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Mariana Speckmaier sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (26.).

U20 der @DFB_Frauen startet mit 3:1-Sieg gegen Venezuela in die Operation Titelverteidigung bei #U20WWC, Madeline #Gier trifft doppelt pic.twitter.com/U8JyPH3Avu — UEFA.com deutsch (@UEFAcom_de) 14. November 2016

"Es war das erwartet schwere Spiel. Wir erwischen natürlich einen Traumstart, haben dann aber ein bisschen zu wenig gemacht. Dennoch war der Sieg hochzufrieden, ich bin zufrieden", wird Meinert auf "dfb.de" zitiert.

Einen Wermutstropfen mussten die deutschen Mädels allerdings auch verkraften: Torschützin Lea Schüller zog sich ohne gegnerisches Einwirken eine Verletzung zu und musste ausgewechselt werden. "Wir haben die Befürchtung, dass sich Lea eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. Das trübt den Sieg natürlich", sagte Meinert.

Das zweite Gruppenspiel der DFB-Auswahl steht am Donnerstag um 7:00 Uhr MEZ gegen Mexiko auf dem Programm, bevor am kommenden Montag um 10:00 Uhr MEZ zum Abschluss der Vorrunde Südkorea wartet.