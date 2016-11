Hertha jagt Knipser-Talent aus Paris

Hertha BSC Berlin hat ein Auge auf PSG-Angreifer Jean-Kévin Augustin geworfen

Schon im Sommer war Hertha BSC Berlin hinter Turbo-Talent Jean-Kévin Augustin von Paris Saint-Germain her, blitzte jedoch beim französischen Meister ab. Jetzt startet der Hauptstadtklub laut "Bild" wohl einen neuen Versuch.

Augustin ist zarte 19 Jahre jung und trumpfte bisher vor allem in der französischen U21-Nationalmannschaft auf. Dort erzielte der Stürmer in vier Spielen drei Tore. Auch in der U19 zeigte sich der Franzose treffsicher, versenkte den Ball starke zwölf Mal in nur 13 Partien im Netz. Auffallend ist seine hohe Schnelligkeit und sehr gute Technik.

In der Ligue 1 fehlt dem Nationalspieler mit den haitanischen Wurzeln allerdings bislang noch die Spielpraxis. Magere 53 Minuten durfte Augustin dort für PSG ran. Aber: Selbst in dieser kurzen Zeit konnte sich der 19-Jährige auszeichnen. Er schoss ein Tor beim 6:0-Sieg über SM Caen und legte zudem einen Treffer für den Rechtsaußen Lucas vor.

Dárdais Credo: Je früher, desto besser

"Je früher man sich um Verstärkungen kümmern kann, desto besser ist es für den Verein. Wir halten natürlich die Augen offen", sagte Hertha-Coach Pál Dárdai jüngst, der zusammen mit Manager Michael Preetz immer auf der Suche nach Schnäppchen oder Leihspielern ist.

Im Falle von Augustin könnte für PSG, Berlin und den Spieler im Falle einer Leihe quasi eine Win-Win-Win-Situation entstehen: Der Reservist würde in der Bundesliga Spielpraxis bekommen und könnte in Ruhe an seinem Talent schleifen, Paris bekäme in naher Zukunft einen starken Spieler zurück, der Superstars wie Edinson Cavani ernsthaft Konkurrenz machen könnte und Hertha hätte für einen klar abgegrenzten Zeitraum ein Turbo-Talent in den eigenen Reihen, das den Hauptstadtklub in neue Sphären schießen könnte.