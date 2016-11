Eintracht: Rebić möchte bleiben

Ante Rebić möchte gerne in Frankfurt bleiben

Der kroatische Nationalspieler Ante Rebić hofft auf einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt. Aktuell ist der Angreifer vom italienischen Erstligisten AC Florenz an die Hessen verliehen.

"Ich fühle mich im Verein und in Frankfurt sehr wohl. Ich würde gerne weiter hier bleiben", sagte der 23-Jährige in einem "Bild"-Interview.

Die Eintracht hat den Offensivspieler zunächst nur für eine ausgeliehen. Per Kaufoption kann Rebić im kommenden Jahr aber fest verpflichtet werden. "Ich fühle mich in der Liga wohl", sagte er. "In Italien wird einfach anders gearbeitet, mehr mit Taktik. Die Bundesliga passt da mehr zu mir und meiner Art, zu spielen. Hier ist es körperbetont, schnell, offensiv."

Bislang konnte Rebić seine Klasse in Frankfurt allerdings kaum unter Beweis stellen. Mitte Oktober zog sich der 23-Jährige einen Bänderriss im rechten Knöchel und musste pausieren. Seit seinem Wechsel bestritt der Mann aus Split erst vier Partien. Jetzt soll es allerdings wieder bergauf gehen. In einem Testspiel gegen den Lokalrivalen FSV soll Rebić am Donnerstag sein Comeback feiern.

"Ich hoffe, dass ich Ante gegen den FSV bringen kann, aber nur als Einwechselspieler für 30 bis 45 Minuten", so Coach Niko Kovač.