Hochstätter: HSV-Anfrage "hat mich geehrt"

Christian Hochstätter fokussiert sich auf den VfL Bochum

Christian Hochstätter hat die verpasste Chance auf einen Wechsel zum Hamburger SV schnell abgehakt. "Es hat mich natürlich geehrt, dass ich eine Anfrage aus Hamburg bekommen habe, aber jetzt konzentriere ich mich auf meine Arbeit in Bochum", sagte der Sportchef des VfL der "Bild".

Der Manager des Zweitligisten hatte HSV-Vorstandsboss Dietmar Beiersdorfer am Sonntagabend eine Absage erteilt, weil er nicht das Gefühl hatte, beide Klubs könnten sich einigen. Beiersdorfer hatte den Westfalen angeblich eine Ablösesumme von 800.000 Euro für Hochstätter offeriert, nachdem es vorher offenbar nur 500.000 Euro waren. Der VfL soll Medienberichten zufolge auf einer Entschädigung im siebenstelligen Bereich beharrt haben.

Hochstätter betonte, dass "für alle wichtig" gewesen sei, am Wochenende zu einer Entscheidung zu kommen. "Der HSV steht doch in Sachen Sportdirektor unter Druck, und für Dietmar Beiersdorfer ist es doch ganz wichtig, hier eine zeitnahe Entscheidung zu treffen", sagte der 53-Jährige: "Es hätte nur Verlierer gegeben, wenn sich das alles noch weiter hinausgezögert hätte. So weiß jetzt jeder, woran er ist."