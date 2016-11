Stöger: Neuzugänge? "Bin total zufrieden"

Peter Stöger ist zufrieden mit dem Kölner Kader

Köln-Trainer Peter Stöger sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Mannschaft in der Winter-Transferphase zu verstärken.

"Momentan sehe ich dazu keine Veranlassung. Wir hoffen, dass unsere Verletzten im neuen Jahr wieder dabei sind. Ich bin mit dem Kader total zufrieden. Es ist der stärkste, seitdem ich in Köln bin. Wir entwickeln uns weiter", sagte der 50 Jahre Österreich im "Express"-Interview.

Nach zehn Bundesliga-Spieltagen belegt Köln den sechsten Tabellenplatz mit 18 Punkten. Stöger beurteilt die Entwicklung der Rheinländer in den letzten Jahren positiv: "Wir machen es sehr ordentlich. Unsere Punktausbeute und Spiele sind okay. Wir haben kein Spiel mehr dabei, in dem wir 90 Minuten nur verteidigen müssen oder vom Gegner komplett beherrscht werden", betonte Stöger, "wir sind immer mittendrin und haben unsere Möglichkeiten. Wir sind total konkurrenzfähig. Die Mannschaft macht einen richtig guten Job. Da bin ich stolz drauf."

Auch die FC-Fans gehen laut des Fußballlehrers den Weg der sportlichen Führung mit: "Ich glaube, dass bei uns in der Bewertung schon genauer hingeschaut wird als noch in den letzten Jahren. In den letzten Monaten haben sich die Fans vielleicht eher dran gewöhnt, dass eher Positives als Negatives vom FC kommt. Kleinigkeiten werden daher mehr thematisiert. Ich glaube aber, dass die große Mehrheit der Fans total einverstanden ist mit unserem Weg."