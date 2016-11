Chiles Aránguiz verletzt, Bayer besorgt

Charles Aránguiz kehrt vorzeitig zurück nach Leverkusen

Leverkusens Charles Aránguiz wird noch am Montagabend zurück in Leverkusen erwartet. Der chilenische Nationalspieler hatte sich in der WM-Qualifikation beim 0:0 in Kolumbien verletzt. Die Partie Chiles am Mittwoch (0:30 Uhr MEZ) gegen Uruguay hätte der Mittelfeldmann wegen einer Gelbsperre aber ohnehin verpasst.

Leverkusen, derzeit Tabellenachter der Bundesliga, kündigte an, sich ein Bild über den Gesundheitszustand des 27 Jahre alten Auswahlspielers machen zu wollen. Offenbar hatten muskuläre Probleme bei Aránguiz zur Auswechslung in der 73. Minute geführt.

Die zuletzt ebenfalls angeschlagenen Bayer-Akteure Kevin Kampl, Ömer Toprak und Julian Brandt bestritten am Montag lediglich ein individuelles Training.

Bayer hofft bei allen Verletzten auf schnelle Genesung. Denn das Programm in den nächsten zwei Wochen hat es in sich. Am kommenden Freitag trifft die Werkself ab 20:30 Uhr zunächst auf den starken Bundesliga-Neuling RB Leipzig. Es folgen Spiele in der Champions League bei ZSKA Moskau am Dienstag (21. November) und in der Bundesliga beim Rekordmeister Bayern München am Samstag (26. November).