Bundestrainer Joachim Löw erwartet ein Spiel unter anderen Bedingungen gegen Italien

Am Dienstagabend kommt es zum Länderspiel-Klassiker Italien gegen Deutschland. Vor der Freundschaftspartie sieht Bundestrainer Joachim Löw "andere Vorzeichen als bei der EM" aber eine ähnliche Squadra Azzurra.

"Ganz große Unterschiede gibt es nicht. Die Italiener haben einen eigenen Spielstil, den sie viele Jahre schon praktizieren", sagte Löw auf der Pressekonferenz am Montag: "Wir erwarten eine Mannschaft, die hervorragend eingestellt ist." Allerdings sprach der Weltmeister-Trainer von anderen Rahmenbedingungen: "Ich denke, dass es andere Vorzeichen sind als bei einer EM, wo natürlich sehr viel auf dem Spiel steht in so einem K.o.-Spiel. Ich denke, dass beide Mannschaften befreit von diesem Druck offensiv mehr tun werden, als es wahrscheinlich bei der EM der Fall war."

Personalsorgen hat der 56-Jährige kaum. "Alle Spieler sind einsatzfähig", gab er zu Protokoll. Eine Einschränkung machte er bei Mittelstürmer Mario Gomez, der sich im Spiel gegen San Marino einen Bluterguss zuzog: "Mario Gomez wird das Training aufnehmen, dann wird man entscheiden, ob er einsatzfähig ist. Aber davon gehe ich aus."

Leno von Beginn an

Zudem sprach Löw über die mögliche Aufstellung. "Bernd Leno wird im Tor spielen", verriet er: "Ich plane auch mit Benedikt Höwedes neben Mats Hummels. Und es ist denkbar, dass Yannick Gerhardt für Jonas Hector spielt." Für eine genaue Formation hat sich der Bundestrainer noch nicht entschieden, diese will er erst nach dem Abschlusstraining festlegen.

Ebenso wie Löw freute sich auch Mats Hummels auf die Begegnung mit Italien. "Es ist immer was besonderes. Immer etwas prickelnd. Ich hoffe, dass es morgen auch so sein wird", erklärte der Innenverteidiger des FC Bayern München, der schon beim Sieg im EM-Viertelfinale dabei war. Damals gewann die DFB-Elf im Elfmeterschießen erstmals bei einem großen Turnier gegen die Squadra Azzurra. Große persönliche Bedeutung maß Hummels dem aber nicht bei. Er habe für sich keinen Fluch als gebrochen angesehen.

Im Spiel selbst könnte der Weltmeister ins direkte Duell mit Ciro Immobile gehen. Der italienische Stürmer spielte von 2014 bis 2015 mit dem Defensivspezialisten zusammen in Dortmund, wo er sein Glück allerdings nicht fand und wieder zurück nach Italien ging. "Ich habe seinen Weg natürlich verfolgt", sagte Hummels: "Es wird sehr spannend gegen ihn auf dem Platz zu stehen. Da freue ich mich sehr drauf."