Gisdol: "Depression im Verein"

Markus Gisdol spürt eine "Depression" beim HSV

Seit drei Wochen ist Markus Gisdol Trainer des Hamburger SV. Auch unter ihm fuhren die Hanseaten noch keinen Sieg in der Bundesliga ein und sind als Tabellenletzte akut abstiegsgefährdet.

Er habe "relativ schnell gemerkt, dass in dem Verein eine gewisse Depression vorhanden ist und dass viele einfach müde sind, zu kämpfen. Verständlicherweise, da sie diese Situationen über Jahre miterlebt haben", so Gisdol am Sonntagabend im "Sportclub" des "NDR". In den letzten Jahren kämpfte der HSV immer wieder - letztendlich erfolgreich - gegen den ersten Abstieg aus der Bundesliga.

"Diese Dinge müssen jetzt sauber analysiert und anschließend konsequent gehandelt werden. Ansonsten kommen wir ja nicht weiter. Deswegen ist es jetzt wichtig, auch die richtigen Personen mit ins Boot zu holen, um alles zu mobilisieren", erklärte Gisdol weiter mit Hinblick auf die ungeklärte Frage nach einem neuen Sportchef. Er selbst ist allerdings um Ruhe bemüht: "Es wäre nicht gut, wenn ich mich von der Hektik anstecken lassen würde. Die Mannschaft braucht jetzt einen verlässlichen Partner, klare Ansprachen und Ideen."

Zu viele Rote Karten

Zur Analyse gehört natürlich auch der sportliche Aspekt, für den er als Coach verantwortlich ist. Auffällig sind vor allem die vielen Gegentore in der zweiten Halbzeit. Ein Zeichen für mangelnde Fitness der Spieler? "Ich glaube nicht unbedingt, dass es an der Fitness liegt, dass die Mannschaft Tore bekommen hat. Sondern wir haben natürlich auch die Situation, dass wir uns die eine oder andere Rote Karte unnötigerweise geholt haben, wo wir dann in Unterzahl eine Torchance mehr zugelassen haben für den Gegner", erklärte der 47-Jährige.

Überhaupt ist Gisdol optimistisch. Auf die Frage, ob der HSV überhaupt noch zu retten sei, antwortete er kurz und bündig: "Na klar!"