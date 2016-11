Bayern-Training: Duo zurück, Lewy fehlt

Jerôme Boateng und Franck Ribéry sind wieder ins Training eingestiegen

Vor dem Bundesliga-Hit am Samstag bei Vizemeister Borussia Dortmund haben in Fußballer des Jahres Jerôme Boateng und Franck Ribéry wieder zwei zuletzt verletzte Asse von Bayern München am Montag am Mannschaftstraining teilnehmen können.

Boateng laborierte zuletzt an Knieproblemen, Ribéry hatte einen Muskelfaserriss erlitten.

Das öffentliche Training jetzt live auf https://t.co/ARPJxWvJA6 und auf https://t.co/TLcX1VgZeb ⚽📽 https://t.co/C1ibXuuIyn — FC Bayern München (@FCBayern) 14. November 2016

Ob Boateng und Ribéry am Samstag (18:30 Uhr) im Dortmunder Signal Iduna Park zur Verfügung stehen, muss allerdings abgewartet werden. Am Montag bei der Trainingseinheit fehlten allerdings Torjäger Robert Lewandowski und Javi Martínez. Lewandowski war vorzeitig von der polnischen Nationalmannschaft zurückgekehrt.