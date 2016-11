Lampard verlässt New York City FC

Frank Lampard scheiterte mit NYCFC kläglich an Toronto

Die ehemalige englische Teamspieler Frank Lampard (38) verlässt den New York City FC mit Auslaufen seines Vertrages zum Jahresende. Das gab der Club aus der Major League Soccer (MLS) am Montag bekannt.

Der langjährige Chelsea-Mittelfeldspieler war 2014 nach New York gewechselt und hatte seither in 31 MLS-Partien 15 Tore erzielt. Mit seinem Klub scheiterte Lampard im Playoff der MLS schon im Viertelfinale an Toronto mit einem Gesamtscore von 0:7.

apa