Österreich droht trostlose Kulisse

Der österreichischen Nationalmannschaft droht ein Spiel vor einer Geisterkulisse

Der österreichischen Nationalmannschaft droht im Länderspiel am Dienstag im Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei trotz subventionierter Eintrittskarten eine trostlose Kulisse.

Am Montag waren erst rund 13.000 Tickets abgesetzt worden, obwohl sie für alle Plätze nur fünf Euro kosten. Das Happel-Stadion hat ein Fassungsvermögen von rund 50.000 Zuschauern.

Am vergangenen Samstag hatte die rot-weiß-rote Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Irland zu Hause 0:1 verloren und nur noch geringe Chancen auf ein Ticket für die WM-Endrunde 2018 in Russland. Vor dem Anpfiff am Dienstag wird der langjährige Kapitän Christian Fuchs (früher Schalke 04) vom österreichischen Verband offiziell verabschiedet.