Hochstätter: "HSV hat Philosophie verloren"

Christian Hochstätter hat seine Absage an den HSV begründet

Christian Hochstätter, Sportchef des VfL Bochum und Wunschkandidat für den Posten des Sportdirektors beim Hamburger Sportverein, hat sich zu seiner Absage an den HSV am Sonntagabend geäußert.

"Ich habe abends entschieden, dass ich den Vereinen die Entscheidung abnehmen will, weil ich der Meinung war, dass sie so oder so nicht zusammen kommen", sagte der 53-Jährige in einem exklusiven Interview mit "Sky Sport News HD". "Mir war von der ersten Minute an klar, dass ich beim VfL Bochum bleibe, wenn es nicht klappt."

Dennoch, so Hochstätter, sei es für ihn legitim, "dass man sich eine Anfrage von einem Erstligisten anhört". Hochstätter weiter: "Der HSV hat mich in meiner fußballerischen Karriere sehr geprägt, wie ich über Fußball denke, und wie man Fußball spielen lässt und wenn es um Philosophie geht. Aber wenn Sie mich so fragen, dann hat der HSV aus meiner Sicht seine Philosophie verloren."

Der gebürtige Augsburger hatte in seiner aktiven Karriere 339 Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach absolviert und war im Anschluss als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 tätig. Seit 2013 fungiert Hochstätter als Sportvorstand beim VfL Bochum.