Magath erteilt dem HSV eine Absage

Felix Magath wird nicht zum Hamburger SV zurückkehren

Der Hamburger SV versinkt im Chaos. Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Nico-Jan Hoogma, Horst Heldt, und Christian Hochstätter sucht der Klub noch immer einen Sportdirektor. Einer, der den Klub aus erfolgreichen Zeiten kennt, hält sich gerade in Deutschland auf: Felix Magath.

Der aktuelle Trainer des chinesischen Erstligisten SD Luneng und Ex-Star des Bundesliga-Dinos ist nach erfolgreichem Klassenerhalt auf Heimaturlaub. Auch sein Name fiel in den vergangenen Tage in der Szene hinter vorgehaltener Hand immer wieder.

Gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" dementierte Magath die Gerüchte über ein mögliches Engagement bei seinem ehemaligen Klub jedoch. "Ich verfolge die Bundesliga und sehe, was beim HSV passiert. Ich bin nach wie vor in China unter Vertrag. Es gab keinen Anruf", ließ der 63-Jährige wissen.

Magath erteilt dem HSV bei der Gelegenheit auch direkt einen Korb. "Und ich warte auch nicht darauf! Ich freue mich lediglich, in Deutschland Zeit mit meiner Familie zu verbringen", so der Ex-Hamburger, der sich in der Vergangenheit immer wieder sowohl kritisch als auch lobend über seinen alten Klub geäußert hatte.