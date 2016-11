Lange Zwangspause für Stefaniak

Dynamo Dresden muss auf Marvin Stefaniak verzichten

Dynamo Dresden muss in den kommenden Wochen auf U21-Nationalspieler Marvin Stefaniak verzichten.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am vergangenen Freitag im Testspiel gegen den Berliner AK einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Das teilte der Verein nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit.

"Marvin ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft, natürlich schmerzt sein Ausfall", wird Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus auf der Vereinshomepage zitiert. "Jetzt stehen die anderen Spieler in der Pflicht, die Lücke zu schließen, wie zuletzt schon in Düsseldorf. Ich wünsche Marvin einen optimalen Heilungsverlauf, damit er so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen kann", so Neuhaus.

Stefaniak, der im Sommer zum Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselt, kam für den Aufsteiger in der aktuellen Zweitliga-Spielzeit auf zehn Einsätze und erzielte dabei ein Tor.