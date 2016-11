Henderson adelt Klopp: "Der Beste der Welt"

Jordan Henderson hat Jürgen Klopp in den höchsten Tönen gelobt

Großes Lob vom Chef für den Boss: Liverpool-Kapitän Jordan Henderson hat in den höchsten Tönen von Jürgen Klopp geschwärmt. In einem bestimmten Bereich ist der deutsche Trainer für den Engländer sogar der beste Coach der Welt.

Für Spieler, die etwas lernen, sich verbessern und einen anderen Blickwinkel auf den Fußball bekommen wollen, sei Jürgen Klopp "der beste Trainer der Welt", sagte Henderson in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage. Und auch der Trainerstab des Deutschen gehöre in diese Kategorie.

Henderson selbst weiß, wovon er spricht. Nachdem der Mittelfeldspieler in den letzten Jahren eine offensivere Rolle im Spiel der Reds übernahm, hat ihn Klopp zurück auf die Sechs geordert. Eine Position, die dem 26-Jährigen so gut liegt, dass er mittlerweile sogar die Kapitänsrolle in der englischen Nationalmannschaft übernehmen darf. Die rasante Entwicklung ist in den Augen Hendersons und vieler Experten auch ein Verdient von "Spielerflüsterer Klopp".

Henderson: "Dafür gibt es keinen besseren Trainer"

"Seitdem der Trainer da ist, weiß jeder Spieler, was er spielen lassen will", lobte Henderson die klare Philosophie und die klaren Ansagen Klopps. Die Spielweise des Deutschen sei die "beste für uns. Wir alle wissen ganz genau, was er von uns erwartet und was wir machen sollen", so Henderson. Zwar müsse die Mannschaft weiter lernen und sich weiter verbessern, "aber dafür gibt es keinen besseren Trainer als ihn".

Die Zahlen in der laufenden Saison geben dem Kapitän des FC Liverpool recht. Mit 26 Punkten nach elf Spielen führen die Reds die Tabelle der Premier League an, stellen mit 30 Toren zudem die beste Offensive der Liga und eine der beeindruckendsten Angriffsreihen Europas.