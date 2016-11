Schweinsteiger: "Hoffe auf eine Chance"

Bastian Schweinsteiger hofft auf ein Comeback im Trikot von Manchester United

Ob Bastian Schweinsteiger bei Manchester United noch eine sportliche Zukunft hat, liegt einzig und allein in den Händen von Trainer José Mourinho. Freiwillig aufgeben will der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auf keinen Fall.

"Ich versuche mich für die Situation, in der ich gebraucht werde, fit zu halten", sagte Schweinsteiger am Rande eines Sponsorentermins. "Hoffentlich", so der zum Reservisten degradierte 32-Jährige, "bekomme ich eine Chance. Ich freue mich darauf, jeden Tag zu trainieren und die Möglichkeit zu bekommen, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich diese Chance bekomme, aber ich hoffe es".

Auch mit seinen 32 Jahren fühle er sich immer noch fit und will "noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau spielen - und natürlich ein paar Titel gewinnen", deutete der Ex-Münchner an, dass ein mögliches Karriereende für ihn noch kein Thema ist.

Schweinsteiger versichert: "Ich bin bereit"

Mit Manchester United die Meisterschaft zu gewinnen "wäre großartig", so Schweinsteiger, der versprach: "Wenn ich gebraucht werde, werde ich alles geben - ich bin bereit!" Aufgeben will der Deutsche trotz seiner sehr komplizierten Situation nicht. "Ich bin keiner, der den Kopf in den Sand steckt. Ich war immer ein positiver Mensch und das bin ich immer noch", gab sich der Mittelfeldspieler kämpferisch.

"Mein Rhythmus ist gut. Natürlich ist es etwas anderes, wenn man Woche für Woche spielt oder nur trainiert. Aber ich genieße den Fußball immer noch", versicherte der Routinier, der sein letztes Pflichtspiel für den englischen Rekordmeister am 31. Spieltag der letzten Saison bestritt und unter Trainer José Mourinho zeitweise in die Reservemannschaft verbannt worden war.