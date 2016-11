Pizarro: Gnabry ist "ein Guter"

Pizarro (l.) und Gnabry spielen beim SV Werder Bremen

Claudio Pizarro steht kurz vor dem Startelf-Comeback bei Werder Bremen und scheint endlich auf dem Weg zu sein, die alte Fitness zurückzuerlangen. Jetzt verrät er, welche Ziele er mit dem SVW hat und was er von Aufsteiger Serge Gnabry hält.

Der frisch gebackene DFB-Nationalspieler der Hanseaten hat auch auf Pizarro Eindruck gemacht. Schon beim ersten Training habe der Peruaner gesehen, "was er für eine Qualität hat", sagte der 38-Jährige bei "bundesliga.de" über Gnabry. "Er ist sehr schnell, was für unser Spiel sehr wichtig ist. Er entwickelt sich gut und hat für uns schon ein paar Tore geschossen."

Pizarro freue sich, dass es "so gut für ihn bei uns läuft". Die Einladung zur Nationalmannschaft, sei "die Bestätigung für seine guten Leistungen in den letzten Monaten", betonte der Torjäger und fügte hinzu: "Er ist ein Guter."

Pizza selbst ist fast wieder komplett fit, hat sich allerdings laut eigenen Angaben in dieser Saison keine Tormarke gesetzt, die er erreichen möchte, so weit könne er noch nicht denken. "Ich möchte so schnell wie möglich vollends fit werden und wieder für die Mannschaft wichtig sein und ihr helfen. Am besten mit Toren." Schon am letzten Spieltag auf Schalke reichte es zumindest für einen Kurzeinsatz über 20 Minuten.

"Werden wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben"

Neben dem Peruaner sind auch Max Kruse und Philipp Bargfrede auf den Platz zurückgekehrt. Werders Lazarett lichtet sich allmählich. Nun soll sich auch langsam die Punktausbeute des Weser-Klubs verbessern. Pizarro gab zu: "Wir hatten vor der Saison schon die Erwartung, dass wir mit unserem Kader etwas Großes erreichen können." Dann hätten sich aber wichtige Spieler verletzt und "wir konnten unser Potenzial viel zu selten ausschöpfen". Mit den vielen Rückkehrern im Rücken ist der 38-Jährige sicher: "Ich glaube, wenn wir alle Mann fit an Bord haben, werden wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben."

Nachdem der Angreifer nun seit einiger Zeit am Mannschaftstraining teilnimmt und nicht mehr individuell trainiert, gab es für ihn endlich die Möglichkeit, Neu-Coach Alexander Nouri intensiver kennenzulernen. "Ich mag seinen Stil", lobte Pizarro den im Vergleich zu ihm ein Jahr jüngeren Trainer, "er war ja einige Zeit in Spanien, hat dort hospitiert und sich von dem Fußball dort inspirieren lassen. Er lässt uns fast alle Übungen mit dem Ball machen, das gefällt mir sehr. Ich habe mit dem Ball immer viel Spaß."

Pizarro ein Fall für die Startelf?

Am Wochenende empfangen die Bremer Eintracht Frankfurt im Weserstadion. Noch vor einigen Monaten war dieses Spiel ein Duell um den Klassenerhalt. Mittlerweile sind die Hessen jedoch erstarkt und stehen weit vor Werder. Ob Pizarro in dieser Partie von Beginn an mitwirken wird, ist jedoch noch offen.

"Ich habe mich gegen Schalke nach meiner Einwechslung gut gefühlt, besser als ich dachte", gab der peruanische Torjäger zu Protokoll, schränkte allerdings auch ein: "Natürlich fehlt mir noch die Fitness, aber für's Erste war das sehr gut." Nach der langen Pause müsse er seinen Körper erst wieder "auf Betriebstemperatur" bringen, "aber es läuft alles richtig gut, das freut mich sehr". Höchstwahrscheinlich wird Pizarro also noch ein weiteres Mal von der Bank kommen.