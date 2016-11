Gündoğan: "Momentan klappt echt alles"

İlkay Gündoğan befindet sich bei Manchester City in bestechender Frühform

İlkay Gündoğan hat sich bei Manchester City allen Skeptikern zum Trotz schnell zu einer festen Größe im Starensemble von Pep Guardiola entwickelt. Für den 26-Jährigen ein weiterer Beleg für das Standing des deutschen Fußballs.

"Der deutsche Fußball ist gerade sehr in im Ausland, speziell in England", erklärte der Gündoğan in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Mit Blick auf die Arbeit von Jürgen Klopp bei Tabellenführer Liverpool, Mesut Özil bei Arsenal oder auch die anderen internationalen Weltklasse-Exporte wie Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona, sieht der City-Star die Zukunft des deutschen Fußballs gut aufgestellt.

"Das zeigt einfach auch, dass die Ausbildung in Deutschland hervorragend ist, dass wir nicht nur extrem gute, sondern auch vernünftige, intelligente Fußballer haben." In seinen Augen stünden "die Chancen gut", dass der nächste englische Meister "made in Germany" ist.

Gündoğan: "Habe wieder wahnsinnig viel Spaß am Fußball"

Dass der Mittelfeldmann scheinbar keine Akklimatisationszeit in der Premier League benötigte, hätte er selbst nicht für möglich gehalten. Nach seinen Anlaufschwierigkeiten in Dortmund und der Verletzung, mit der er in Manchester angetreten ist, sei er schon mit "einigen Befürchtungen" an die neue Aufgabe herangegangen. "Aber genau das Gegenteil ist der Fall", so der Deutsch-Türke.

"Ich habe einfach wieder wahnsinnig viel Spaß am Fußball. Und es klappt momentan echt alles." Und in der Tat: Nach starken Auftritten in der Liga und der Zwei-Tore-Gala in der Champions League gegen Barcelona (3:1) bestätigt der Ex-Dortmunder den Eindruck, dass der Schritt ins Ausland genau zur richtigen Zeit kam.

Zwar hätten sich aufgrund der harten englischen Spielweise viele Zweifler zu Wort gemeldet, diese seien aber nun verstummt. "Dass es jetzt so läuft, ist schon auch eine kleine Genugtuung."

Gündoğan über den Pep-Faktor

Gündoğan hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr er sich eine Zusammenarbeit mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola wünschen würde. Und tatsächlich scheint ihn das Training unter dem Spanier zu beflügeln. "Ich weiß, welchen Beitrag er dazu leistet, in welcher Verfassung ich derzeit bin", sagte der Mittelfeld-Allrounder. Guardiola sei zwar "extrem fordernd und erwartet ungeheuer viel", trotzdem habe er das Erlebnis mit ihm unbedingt gewollt.

"Man hat einfach das Gefühl, dass er für jede Situation die richtige Lösung hat, dass er für alles gewappnet ist", berichtete Gündoğan. Und weiter: "Manchmal ist das für uns Spieler auf dem Platz schwer zu begreifen in dem Moment, weil da schon viel auf einen zukommt und man wirklich aufnahmefähig sein muss, um das genau zu verstehen. Aber ich glaube, dass das mit der Zeit immer besser wird."

Erst 19 Spiele für die DFB-Elf

Aktuell bereitet sich der gebürtige Gelsenkirchener im Kreis der Nationalmannschaft auf das Länderspiel gegen Italien am Dienstag (ab 20:45 Uhr bei RTL) vor. Auch dort will Gündoğan in Zukunft häufiger seine Klasse unter Beweis stellen. "Da brauche ich ja nur auf die Statistik zu schauen: Das Spiel gegen San Marino war mein 19. Länderspiel - mit 26. Dabei war ich schon mit 20 dabei. In sechs Jahren drei Länderspiele pro Schnitt, das ist schon etwas wenig", wusste er mit einem Augenzwinkern zu berichten.

Über das scheinbare Überangebot im DFB-Mittelfeld macht sich der Edeltechniker indes keine Sorgen. Zwar sei die Konkurrenz im Zentrum mit Toni Kroos, Mesut Özil und Sami Khedira extrem hoch, er können sich aber auch vorstellen, dass alle vier gleichzeitig auf dem Platz harmonieren könnten.

Unabhängig davon wer spiele, steht die Qualität der Nationalmannschaft für Gündoğan außer Frage. "Wir haben eine Top-Mannschaft."