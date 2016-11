WM-Quali: Messi dreht sich der Magen um

Lionel Messi musste sich auf dem Flug nach Costa Rica übergeben

Argentiniens Superstar Lionel Messi hat weiter mit seinem nervösen Magen zu kämpfen. Auf dem Flug zum WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien in San Juan wurde dem 29 Jahre alte Ausnahmespieler des FC Barcelona übel, er musste sich übergeben und von den Mannschaftsärzten betreut werden. Dies berichtet die argentinische Zeitung "Olé".

Offenbar war das Flugzeug in einige Turbulenzen geraten. Der Vize-Weltmeister muss gegen die Kolumbianer unbedingt gewinnen, um die Chance auf ein Ticket zur WM 2018 in Russland zu wahren. In der vergangenen Woche hatten die Gauchos 0:3 in Brasilien verloren.

Barça-Ass Messi hatte schon wiederholt Probleme mit seinem Magen und musste sich auch während Spielen schon mal auf dem Platz übergeben.