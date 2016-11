ÖFB-Team gegen Moldau im Happelstadion

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft trägt das kommende Heimspiel in der WM-Qualifikation am 24. März 2017 gegen die Republik Moldau im Happel-Stadion aus. Das vier Tage später angesetzte Testmatch gegen Finnland steigt jedoch nicht im Wiener Prater, zur Auswahl stehen die Arenen von Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck und Graz.

Die Schauplätze der letzten WM-Quali-Heimpartien am 5. September gegen Georgien und am 6. Oktober gegen Serbien stehen ebenfalls noch nicht definitiv fest, allerdings deutet einiges darauf hin, dass beide Spiele wieder in Wien stattfinden.

