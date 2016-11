SGE: Bobic äußert sich zur Zukunft von Kovač

Fredi Bobic ist Vorstand Sport bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt und Coach Niko Kovač planen, den erfolgreichen Weg weiter gemeinsam zu bestreiten. Jetzt hat sich Sportvorstand Fredi Bobic zu den Vertragsverlängerungsplänen der Hessen und zur Arbeit des Kroaten geäußert.

"Er hat eine klare Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte, orientiert sich aber an dem, was er in Frankfurt vorfindet", sagte Bobic im "Weser Kurier". Allerdings ahnt der Manager auch, dass Kovač langfristig sicherlich höher hinaus möchte: "Er ist sehr motiviert und strebt sicherlich danach, irgendwann einen ganz großen Verein zu trainieren."

Trotzdem schätzt der 45-Jährige die Chancen der Eintracht positiv ein, eine Übereinkunft über eine weitere Zusammenarbeit über 2017 hinaus zu erzielen. "Er weiß, dass hier die Basis gelegt wird", betonte Bobic und ist sich daher sehr sicher, dass Kovač zeitnah seinen neuen Kontrakt unterschreibt: "Wir haben ein so großes Vertrauensverhältnis, dass wir in puncto Vertragsverlängerung entspannt sind. Wir müssen uns von niemand treiben lassen."

Dabei war Bobic gar nicht derjenige, der den ehemaligen kroatischen Nationalspieler verpflichtete, das taten noch Bruno Hübner und Ex-Manager Heribert Bruchhagen. "Aber als ich das gehört habe, fand ich gleich: eine super Geschichte. Endlich mal jemand, der den 08/15-Kreislauf durchbricht." Von Vereinsseite aus, darf Kovač das wohl noch sehr lange für die Eintracht tun.