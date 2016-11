DFB-Duo Teil der Barça-Verjüngungskur?

Spielen Julian Weigl und Joshua Kimmich bald zusammen bei Barcelona?

Der FC Barcelona arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Mannschaft der Zukunft. Dass sich die Katalanen auf der Suche nach Defensiv-Verstärkungen befinden, ist kein Geheimnis. Nun hat die "El Mundo Deportivo" eine Liste mit potenziellen Kandidaten veröffentlicht, auf der auch ein DFB-Duo auftaucht.

Den Berichten zufolge wird es in den nächsten zwei Wochen ein Treffen zwischen Barça-Trainer Luis Enrique und Sportdirektor Robert Fernández geben. Bei diesem sollen vor allem die Transferaktivitäten für diesen Winter im Fokus stehen. Gleichzeitig soll eine Strategie entwickelt werden, mit dem Ziel, den Barça-Kader zu verjüngen.

Unter den heiß gehandelten Kandidaten: Bayern-Youngster Joshua Kimmich und BVB-Star Julian Weigl.

In die Jahre gekommene Defensive

Besondere Priorität in den Überlegungen der Katalanen genießt die Rechtsverteidigerposition. Nach seinem Social-Media-Fauxpas scheint Aleix Vidal bei Enrique seinen Kredit verspielt zu haben und kann den Verein im Winter verlassen. Der im Sommer 2015 vom FC Sevilla verpflichtete Spanier hatte seinem Unmut über geringe Einsatzzeiten via Instagram Luft gemacht. Der dem Foto beigefügte Mittelfinger-Emoji löste in Spanien heftige Reaktionen aus.

Als absoluter Wunschspieler wird João Cancelo von Valencia gehandelt. Daneben sollen auch Stephan Lichtsteiner von Juventus und Dario Srna von Shakhtar Donetsk ein Thema sein.

Auch in der Innenverteidigung sieht man sich aufgrund der Altersstruktur zum Handeln gezwungen. Mit Gerard Piqué (29 Jahre alt), Javier Mascherano (32) und Jérémy Mathieu (33) scheint die Einleitung eines Umbruchs unumgänglich.

Im defensiven Mittelfeld kommt Sergio Busquets aufgrund der angespannten Personalsituation kaum zu einer Pause. Enrique testete auf der Position sogar bereits die offensiveren André Gomes und Ivan Rakitić - allerdings ohne wirklichen Erfolg.

Rasante Entwicklung bei Weigl und Kimmich

Und genau da kommen Kimmich und Weigl ins Spiel. Nicht nur bei Bayern München respektive Borussia Dortmund haben sich die beiden 21-Jährigen durchgesetzt. Mittlerweile gehören die beiden Jungstars auch zum festen Stamm der deutschen Nationalmannschaft und waren gemeinsam bei der EM in Frankreich. Kimmich verpasste seit seinem Debüt gegen Nordirland gar keine einzige Minute mehr unter Joachim Löw.

Allerdings sind beide noch langfristig an ihre Vereine gebunden. Der Kimmich-Kontrakt beim Rekordmeister läuft noch bis 2020, ein Jahr eher läuft der Vertrag von Weigl beim BVB aus. Eine Verpflichtung des Duos dürfte also vor allem eine Frage des Geldes werden.

Daher hat der FC Barcelona auch noch Alternativen auf dem Zettel. Darunter sollen nach Informationen der "El Mundo Deportivo" Sebastian Pérez von den Boca Juniors, Riechedly Bazoer von Ajax oder Steven N’Zonzi vom FC Sevilla sein.