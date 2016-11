Sex-Verbot bei Pep! ManCity-Profi packt aus

ManCity-Coach Guardiola soll spezielle Spielregeln aufgestellt haben

Samir Nasri ist zur Zeit zwar von Manchester City zum FC Sevilla ausgeliehen, durfte aber im Sommer bereits für einige Wochen die Begegnung mit Teammanager Pep Guardiola machen. Jetzt berichtet der Franzose über die kuriosen Methoden und speziellen Spielregeln des Star-Trainers.

Der französischen Zeitung "L'Equipe" verriet Nasri, dass Guardiola unter anderem jede Menge Lebensmittel gestrichen hätte. "Er hat viele Dinge in der Küche unterdrückt." Dem ehemaligen Bayern-Coach sei es unheimlich wichtig, dass die Spieler sich richtig ernähren und kein Gramm zu viel auf den Rippen haben. Der 29-Jährige musste dies am eigenen Leib erfahren, denn genau aus diesem Grund wurde er aussortiert und für eine Saison nach Spanien abgeschoben.

"Wenn du 2,5 Kilo Übergewicht hast, darfst du bei Guardiola nicht mehr mit dem Team trainieren", sagte Nasri, der laut eigener Aussage eine gewisse Zeit gebraucht habe, um die Sinnhaftigkeit dieses Prinzip nachvollziehen zu können: "Ich hatte viel Streit mit ihm und zweifelte an ihm, aber am Ende realisierte ich, dass er ein Trainer auf maximalem Niveau ist."

Allerdings soll Guardiola noch viel tiefer in das intimste Privatleben der Profis eingegriffen haben. "Er sagte, dass man an einem freien Tag nur vor Mitternacht Sex haben sollte", berichtete Nasri, "denn ein guter Schlaf sei wichtig." Um das Ganze zu veranschaulichen, erzählte der spanische Top-Coach angeblich zusätzlich eine Anekdote über Messi und Bayerns Robert Lewandowski. "Er sagte, er habe das auch mit Messi so gehalten, der seitdem keine muskulären Verletzungen mehr hatte". Und auch der polnische FCB-Stürmer musste eine Zeit lang auf der Bank ausharren, "ehe er ein paar Sachen kapierte"...