Draxlers Schalke-Rückkehr wohl geplatzt

Julian Draxler fehlt auch gegen Schalke 04

Die Verletzung von Nationalspieler Julian Draxler stellt sich als langwieriger heraus, als zunächst angenommen. Wolfsburg-Coach Valérien Ismaël hat vor dem Gastspiel gegen Schalke 04 nur wenig Hoffnung, dass der 23-Jährige nach seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich rechtzeitig fit wird.

Immerhin ist Draxler wieder zurück im Lauftraining. Das Trainingspensum kann er vor dem Duell mit seinem Ex-Klub aber nur langsam steigern, ein Einsatz am Wochenende kommt daher wohl noch zu früh.

"Es geht voran", sagte Ismaël, "aber nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen." Der Heilungsverlauf stimme den VfL-Coach im Hinblick auf das Wiedersehen mit seinem Heimatklub "pessimistisch". Zudem fehle Draxler noch die "Selbstsicherheit" mit dem eigenen Körper. Einen wahrscheinlicheren Comeback-Versuch dürfte der gebürtige Gladbecker in zwei Wochen gegen den FC Ingolstadt unternehmen. "Das müsste ein realistisches Ziel sein", so Ismaël.

Wolfsburger Lazarett lichtet sich

Bei den übrigen Verletzten zeichnet sich indes ein freundlicheres Bild ab. Vieirinha (nach Muskelfaserriss in der Wade) und Robin Knoche (Oberschenkelzerrung) trainieren wieder mit der Mannschaft und sind gegen Schalke aller Voraussicht nach im Aufgebot. Bei Bruno Henrique sei es nach überstandener Kreuzbanddehnung "nur noch eine Frage von Tagen", bis er wieder voll belastbar ist.

Und auch Josuha Guilavogui steht schon am Wochenende kurz vor seiner Rückkehr in den Kader. Der Franzose laboriert seit Ende Juli an einem gebrochenen Halswirbel. Die Ergebnisse der abschließende Untersuchung am Montag in Braunschweig stehen noch aus. Falls sein behandelnder Arzt in Frankreich grünes Licht gibt, steht einem Comeback des 26-Jährigen nichts mehr im Wege